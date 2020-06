Plíšková po návratu válela. Až to bylo blbý, co? smála se po výhře

A na kurtu to bylo znát. Na Negrelliho viaduktu se točil jeden spoj příměstské dopravy za druhým, ale že by ji rušily? Kdepak, Plíšková ve druhé sadě předváděla vyloženě strojové tempo. „Až to bylo blbý, co?“ zasmála se.

„Já ani nevěděla, jestli nějaký vlak projel. Vlaky mě nezajímají. Některé věci vnímám, třeba lidi okolo, kdo se dívá a kdo zase ne.“

Přihlíželi kupříkladu velký šampion Jan Kodeš, hokejový kanonýr David Pastrňák, lyžařská legenda Kateřina Neumannová… Oproti úvodnímu turnaji minulý týden na Spartě, kam ještě do hlediště nesměl nikdo, už se sedačky na Štvanici v rámci platných pravidel aspoň trochu zaplnily.

„Určitě to pomohlo,“ souhlasí Plíšková. „I kdyby byl v hledišti jen můj a její tým, byla bych asi stejně nervózní – některé holky třeba už někdy pár měsíců vynechaly kvůli zranění, pro mě tohle byla velká premiéra, tak dlouhá doba bez zápasů je extrém. Navíc jsem se na Štvanici vrátila snad po osmi letech a pár lidí jsem viděla po tak dlouhé době, takže jsem byla jsem možná nervóznější, než bych byla na Spartě. Tím líp, že jsem si to odbyla. Tenisově se to zhoršit může, pocitově to určitě bude už jen lepší.“

I přítomný kouč Dani Vallverdú uznale pokyvoval, když Strýcovou ve druhém setu proháněla po kurtu.

„To už jsem si byla hodně jistá, že to dohraju,“ líčila Plíšková. „V prvním setu bylo víc výměn, víc vypjatých gamů. Pak jsem se uvolnila a servis byl o hodně lepší. Ale returny byly dobré jen z forhendu, bekhend nic. Myslím, že zítra dostanu tak hodinový trénink bekhendového returnu,“ říkala pobaveně.

Návrat k tenisu v éře koranavirové tedy proběhla úspěšně. Všem pochybám navzdory.

„I když vím, že v uvozovkách o nic nešlo, nebyla jsem si jistá svojí hru. Nějaký pocit máte z tréninku, ale po tak dlouhé době bez zápasu jsem nedokázala odhadnout, kde začnu,“ přiznávala. „Do toho si Bára už odbyla premiéru na Spartě, na začátku to bylo dost vidět. Pak jsem se do toho dostala. A už to bylo dobrý.“

Na LiveScore Cupu 2020 ji ve skupině čeká ještě utkání s Kateřinou Siniakovou. Plíšková na úvod zaujala hrou – i outfitem.

„Byl původně na Indian Wells a Miami,“ říkala o svých červeno-růžových šatech, navíc opentlených růžovou mašlí. „Jsem takovej bonbonek,“ smála se. „Nejsou to úplně moje barvy. Ještě před zápasem jsme s Bárou rozebíraly, jestli si nemám vzít černou sukni, jestli tohle není moc. Bára hlásila pro černou, tak jsem si vzala růžovou.“

A byla to vítězná volba.