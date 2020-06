Náročný týden Martincové: box a hodiny tréninků, teď ji čeká finále

Jestli do turnaje naskočí moc dlouho nepřemýšlela. Vždyť možnost zahrát si proti Karolíně Muchové nebo třeba i Karolíně Plíškové jsou pro ni cenné zkušenosti, ke kterým se jen tak nedostane

„Říkala jsem, že nevím, jestli jsem ready, ale jsou tady naše nejlepší holky, tak jsem to musela zkusit,“ líčila Martincová. „K takovýmto zápasům se normálně musím těžko probojovávat přes kvalifikace.“

Že ještě několik hodin před prvním utkáním trénovala? Nevadí.

„Pozvánku jsem dostala odpoledne, dvě nebo tři hodiny před zápasem. Už jsem měla odtrénované dvě a půl hodiny a měla za sebou dva tréninkové sety. Takže jsem na to musela rychle vlétnout,“ popisovala.

K prvnímu zápasu nastoupila ve středu proti Kristýně Plíškové. Úvodní dějství sice prohrála, duel se jí ale podařilo srovnat a když ve třetí sadě vedla 4:1, zdálo se, že směřuje za vítězstvím.



Jenže…

Areál na pražské Štvanici zahalily mraky a spustil se prudký déšť. Zápas tak organizátoři museli odložit a o vítězce se rozhodovalo až následují den.

„Podobné situace jsou vždycky hrozné,“ líčila 25letá tenistka. „Je to šílené, protože si řeknete: 4:1, to bude brzy konec. Jenže ta druhá nemá, co ztratit, takže to vždycky chce urvat z prvního míče. Je to nepříjemné.“

VIDEO: Tenis Muchová - Martincová

Aby odkladů nebylo málo, když ve čtvrtek měla nastoupit k dohrávce, kurt znovu začal skrápět déšť.



„Říkala jsem si, ať už se něco děje. Nikdo nemá rád, když nevíte, kdy půjdete na kurt. Pro mě to bylo o to horší, jak jsem byla unavená. Musíte se pořád chodit rozcvičovat,“ vyprávěla.

Utkání proti Kristýně Plíškové nakonec zvládla a zvítězila 4:6, 6:1 a 6:4. Tím však pro ni práce neskončila, o několik desítek minut později už znovu stála na dvorci a čelila Muchové.

VIDEO: Rozhovor Livescore Cup - Plíšková x Martincová

„Byla jsem hodně kožená. Musela jsem se něčím nakopnout. Tak jsem do sebe lila kafe a Red Bully. Vypila jsem jich asi pět, dneska neusnu,“ smála se.



Muchovou nakonec po více než dvouhodinové bitvě, která se přelévala ze strany na stranu, porazila 5:7, 6:4 a 6:3.

„Měla jsem výpadky, protože jsem cítila, že se trošku rozpadám, ale snažila jsem se nepřipouštět si to,“ prohlásila 133. hráčka žebříčku WTA. „Je pro mě cenné hrát zápasy s takovými holkami. Ale snažila jsem se v sobě vůbec najít síly na to, abych to dohrála.“

Díky dvěma výhrám si zajistila postup do sobotního finále. V něm doufá, že se utká s Karolínou Plíškovou. „Kdyby to tak skutečně bylo, tak se určitě těším. I když by byl v takovém případě byl zisk každého míčku dobrý,“ uvedla.

Nejdřív je ale na řadě odpočinek. I když… „Den volna si dát nemůžu, protože bych zatuhla. Půjdu si na půl hoďky zahrát, vyťukat se, vyšvihat, protože v konci jsem to všemožně tahala,“ řekla.