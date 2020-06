Další smůla Vondroušové. Zranila se v den turnaje a comeback odkládá

Vondroušová měla být spolu s Karolínou Plíškovou hlavní hvězdou akce, musela se však těsně před jejím startem odhlásit a místo toho pořadatelé sháněli šestou hráčku vyloženě „last minute“. Turnaj tak začne ve středu utkáními Karolíny Plíškové s Barborou Strýcovou (online reportáž od 15:30) a poté naváže souboj Kristýny Plíškové s Martincovou (18:00).

Loňská finalistka Roland Garros by se ale do tenisové akce brzy měla vrátit. „Fyzioterapeut mi řekl, že nemám hrát do neděle. Až si to pár dní odpočine, snad to bude dobré,“ uvedla Vondroušová. „Takže léčba klidem. Budu chodit každý den na fyzio, jinak nic.“

Zranění přičítá dvěma věcem.

„Hodně jsem teď trénovala, celkově byla docela přetrénovaná. Asi se to na mně zase podepsalo. A taky jsem dělala maturitu,“ připomněla. „Tělo bylo takové zaťaté, teď ze mě spadnul stres.“

Pořádná smůla vzhledem k tomu, že dlouhou přestávku kvůli koronaviru tentokráte zvládla bez bolístek.

„Ve čtvrtek jsem na Štvanici hrála dva sety a odehrála je normálně. Pak mě to začalo trochu táhnout, tak jsem si o víkendu a v pondělí dala pauzu,“ popsala. Ale poslední test vyslal jasnou zprávu. „Při hře mě to nebolí, při servisu jo - a bez podání úplně hrát nemůžu. Nechci si to oddělat, zvlášť když jsem hned ve čtvrtek měla hrát další zápas s Kájou (Muchovou).“

Návrat do ostrých duelů tak plánuje až na další české akce.

„Mrzí mě, že to nevyjde tady,“ přiznává. „Ale příští týden jsou na Štvanici družstva a pak ten náš holčičí Laver Cup,“ připomíná sérii, v jejímž rámci se střetnou družstva zaštítěná Petrou Kvitovou a Karolínou Plíškovou. Do toho se nově plánují i česko-slovenská klání.

„To je dobrý! Super, konečně by se něco dělo. Už mi docela chybí zápasový stres,“ řekla Vondroušová. Ale kvůli nezbedným břišním svalům si na něj musí ještě chvíli počkat.