Deset let od titulu z Melbourne. Nastal pro Plíškovou čas na další?

„Hezky se mi na to vzpomíná. Můj první grandslam. Všechno bylo pro mě úplně nové. Tenkrát jsem ani netušila, že bych mohla vyhrát. Ani jsem o tom nesnila,“ řekla na sobotní tiskovce.

Na ni se dostavila jako nasazená dvojka a jedna ze žhavých favoritek ročníku 2020. Řada znalců ji tipuje na celkovou vítězku.

Třeba slavná sázková kancelář William Hill na její triumf vypsala kurz 10:1, víc věří pouze Sereně Williamsové z USA, domácí hvězdě Ashleigh Bartyové a obhájkyni titulu Naomi Ósakaové z Japonska.

Právě tyto tři sokyně se po příletu do Melbourne ocitly pod ještě drtivějším tlakem než ona.

Osmatřicetiletá Williamsová prahla po vyrovnání historického rekordu Margaret Courtové (24 grandslamových pohárů).

Bartyová ve své mysli nesla obří očekávání svých krajanů.

A Ósakaová byla v centru pozornosti coby loňská královna.

Zatímco v lednu 2010 se Plíšková na Australian Open představila coby vyjukaná novicka, tentokrát na něm má účinkovat jako protřelá mazačka.

Právě tady se jí v minulých třech letech dařilo ze všech čtyř nejslavnějších akcí nejvíc. Po dvou postupech do čtvrtfinále před rokem následovalo tažení mezi čtyři nejlepší, kde až po tuhé bitvě podlehla Ósakaové.

Právě tady jí sedí podmínky, vcelku rychlé betonové kurty i často horké počasí.

Od minulého pondělí ladí v dějišti oblíbeného podniku duševní i tělesnou pohodu. „Cítím se dobře. V Austrálii jsem už tři týdny, takže jsem aklimatizovaná a připravená.“

Přicestovala s trofejí z Brisbane, kde díky neobyčejně odvážné hře v třísetových řežích zdolala Ósakaovou i americkou ranařku Madison Keysovou. „Turnaj mi ukázal, v jaké jsem formě. Sezonu jsem nemohla začít lépe.“

Kladně by na ni mohla působit přítomnost nedávno najaté trenérské dvojice Dani Vallverdu, Olga Savčuková, která nahradila Španělku Conchitu Martinezovou.

„V týmu všechno klape. Olgu znám, takže to zas taková změna nebyla. Jenom Daniel je úplně nový. On se ale zase zná s Olgou a mým kondičákem, takže to není, jako by přiletěl z Marsu. Jen jsme ho vzali od ATP. Zvládá to dobře a zatím nevznikl jediný problém.“

Na posledních třinácti grandslamech sedmkrát domašírovala alespoň do čtvrtfinále. Jen jednou vypadla dřív než ve třetím kole. Od září 2016 se drží v Top 10. V sedmadvaceti patří mezi nejstálejší dámy na WTA Tour.

Na podzim otevřeně promluvila o touze konečně uchvátit jeden z nejvzácnějších pohárů, o ochotě kvůli němu leccos obětovat. Nyní stojí před první příležitostí předvést, zda se v klíčových utkáních dovede odvázat a s neúprosnou přísností diktovat dění na dvorci.

Ví, že musí být ve střehu od prvního dne. Los na ni poslal Kristinu Mladenovicovou z Francie, s níž má vyrovnanou bilanci 2–2 a zná se s ní odedávna. „Je nebezpečná. Zvlášť proti lepším tenistkám se umí vytáhnout. Čeká mě těžký test hned na začátku,“ uvědomuje si Plíšková.

Sebejistá. Vyladěná.

Nabuzená. Obezřetná.

Teď už zbývá „úplná maličkost“.

Vyhrát příštích sedm mačů.