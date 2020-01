Ryze dámská jízda. Do akce půjde na Australian Open devět Češek

Hned šest let za sebou (20111-2016) tu hrál Tomáš Berdych minimálně čtvrtfinále, v Austrálii byla obecně díky němu takřka jistota Čecha ve druhém týdnu. A letos? Nic. Nula. Berdych si užívá sportovní penze, Jiří Veselý v Austrálii vůbec není, Lukáš Rosol padl ve 3. kole kvalifikace.

Kontrast s dámami s raketou tak snad ani nemůže být větší.

V hlavní soutěži totiž má místo devět Češek. A hned pět jich je nasazených! Přičemž ty na pozici dvě a sedm musí mít na betonech v Melbourne ty nejvyšší ambice.

Věřit si musí, jak by ne: v Austrálii obhajuje semifinále a obhájila rovněž titul z předgrandslamového testu v Brisbane, kde vyhrála všechny čtyři duely včetně toho nad loňskou melbournskou šampionkou Naomi Ósakaovou.

Zároveň nelze říci, že by měla umetenou cestu – už Kristina Mladenovičová v 1. kole je celkem zrádný los.

Po ní postupně hrozí CoCo Vandewegheová (před třemi lety semifinalistka Australian Open), zkušená Ruska Pavljučenková a na 4. kolo buď krajanka Vondroušová, či rutinérka Kerberová. Složité!

Plíšková má nového kouče Daniho Vallverdua, druhá nejlepší Češka měnila „jen“ kondiční štáb, po upravené přípravě na úvod v Brisbane padla v semifinále s Madison Keysovou.

Kvitová před rokem hrála v Melbourne finále, takže obhajuje 1 200 bodů: začne proti Kateřině Siniakové, ve druhém a třetím kole bude dle pavouka velkou favoritkou – a pak by mělo dojít na odvetu s Keysovou.

Podruhé v životě si vyzkouší roli nasazené, forma mimořádně talentované Češky je však trochu záhadou – loni jí sezona skončila Wimbledonem, pak kurýrovala zranění a vrátila se až nyní v Adelaide: prvním dvěma soupeřkám nadělila v součtu tři kanáry, načež jasně podlehla světové jedničce Bartyové.

Pořadatelé v Melbourne ji nešetřili: po startu s veteránkou Kuzněcovovou se jí rýsují pro 3. kolo Kerberová a pro to další Karolína Plíšková (z čehož zároveň plyne, že by z poslední osminy pavouka mohla jedna Češka projít do čtvrtfinále).

Další šikovná slečna nahlíží mezi nasazené, v případě Muchové se tak stane poprvé v grandslamové kariéře. Po výtečném finiši roku 2019 začala ten nový prohrou s Riskeovou v Brisbane.

71 milionů australských dolarů, tedy přes miliardu korun, se rozdělí na prize money hráčům.

australských dolarů, tedy přes miliardu korun, se rozdělí na prize money hráčům. 2 dny zbývají do startu: hrát se bude už v noci z neděle na pondělí.

Na Australian Open nezní úvod proti Belgičance Flipkensové nijak neřešitelně, ve třetí rundě ale číhá místní předloňská semifinalistka Mertensová a o kolo později hvězda Halepová.

Kdo ví, kolik grandslamů ještě drobnou bojovnici čeká? Pokud by mělo jít o adieu s Austrálií, pak poměrně drsné, ve 2. kole se rýsuje střet s Venus Williamsovou a v dalším s obhájkyní Ósakaovou... Strýcová zároveň bude bojovat o nejvyšší mety ve čtyřhře, s tchajwanskou parťačkou Šie Su-wej už letos políbily pohár pro vítězky v Brisbane.

Statistické okénko: byť v Melbourne došla nejdále do 4. kola, je to pro ni s úspěšností výher 59 procent v singlu ten nejlepší z grandslamů.

Předloni zazářila, jenže rok 2019 byl... „Celkově trochu trápení. Nejsem vůbec spokojená, bylo to nahoru dolů,“ říkala na Turnaji mistryň v Šen-čenu, kam se dostala ve čtyřhře s Barborou Krejčíkovou. A dobré deblové výsledky jsou pro ambiciózní dívku málo, nemluvě o 57. místu v žebříčku WTA.

Ale jak už bylo zmíněno – v Austrálii bude mít ohromně složitou pozici, neboť ihned narazí na Kvitovou. Letos hrála zatím jen jednou, v Číně podlehla Rusce Alexandrovové.

Neustále se usmívající slečna je esencí sportovní slušnosti – a zároveň tak trochu nenápadně vystoupala do šesté desítky žebříčku, na 59. pozici už je hned za Siniakovou.

V Melbourne si Bouzková odbude premiéru v hlavní soutěži: australský leden začala třemi kvalifikačními triumfy v Brisbane, leč v hlavní soutěži tamtéž a pak v Hobartu podlehla Američankám Keysové a Bellisové. A bude to ještě náročnější, začne proti Naomi Ósakaové.

Tři nenasazené Češky jsou tentokrát žebříčkově sousedkami, Plíšková totiž poskočila na 62. pozici – pomohly jí tři vyhrané duely v Šen-čenu, kde mimo jiné senzačně skolila běloruskou bomberku Sabalenkovou.

Australian Open zahájí proti 101. hráčce světa Watsonové, případné druhé kolo proti Mertensové už by ale byla pořádná fuška.

Velký úspěch pro deblovou parťačku Siniakové: poté, co jako jediná Češka prošla přes tři kvalifikační kola, zažije svoji singlovou melbournskou premiéru. Do hlavní soutěže grandslamu zasáhne individuálně teprve podruhé, loni v Paříži přes 1. kolo nepřešla, v Austrálii má relativně schůdnou soupeřku: vyzve Kanepiovou z Estonska, momentálně 100. hráčku světa.