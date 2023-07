Místo svátku trpké zklamání. V šatně jsem se vybrečel, přiznal Lehečka

Kdekdo byl v All England Clubu zvědavý na střet útočného Čecha s málo chybující světovou trojkou. Chvilku se zdálo, že se obecenstvo na kurtu číslo 1 dočká vzrušující podívané.

Wimbledon 2023 Vše o turnaji

Jenže Lehečka vypadal čím dál sklesleji. Hůř se pohyboval. Nechal se ošetřit. Na své blízké se do lóže obracel se stále zoufalejším výrazem. Sváteční odpoledne se proměnilo v noční můru.

Co vás přesně trápilo?

Bolest v pravém nártu a chodidle. Byla docela velká, ale snažil jsem se s ní nějak poprat. Pořád jsme se snažili zjistit, o co přesně jde. Včera jsem měl nohu nateklou. Zkusil jsem trénovat, ale po dvaceti minutách jsem musel skončit, takže ani příprava neproběhla podle mých představ.

Co jste zkoušeli, abyste do partie vůbec mohl nastoupit?

Všechno možné. Snažili jsme se, aby noha držela aspoň v nějakém provizorním stavu, což se povedlo jen na nějakých sedm gamů. Při posledním střídání v prvním setu jsem ji zase začal hodně cítit. Pak jsem se bohužel už jenom trápil. Nemohl jsem předvádět tenis, který by mi mohl přinést úspěch. Nemohl jsem pokračovat.

Znáte aspoň předběžnou diagnózu?

Zatím to vypadá na nějaký větší zánět. Naštěstí se ze včerejška na dnešek otok zmenšil asi na půlku. Detaily ale neznám. Bohužel, bohužel...

Jak jste se cítil, když jste v tak důležité chvíli nemohl předvést, co umíte?

Cítil jsem strašný smutek. Věřím, že bych si atmosféru mnohem víc užil, kdybych byl fit. Těžko se hledala nějaká pozitiva. Tímhle způsobem nechci odehrát čtvrté kolo Wimbledonu. Kurt byl úžasný, diváci taky. Atmosféra patřila k nejlepším, ve kterých jsem kdy nastoupil. Moc mě mrzí, že jsem neměl šanci předvést svůj nejlepší výkon.

Dokážete přesto zhodnotit své počínání na celém turnaji?

Vybrečel jsem se už v šatně, takže už jsme zvládli aspoň lehké shrnutí turnaje. Byl super, což si asi ještě víc uvědomím s časovým odstupem. Potvrdil jsem, že na grandslamu hrát umím. V předchozích třech zápsech jsem držel výkonnost na vysoké úrovni. Porazil jsem výborné hráče, dva borce z první dvacítky. Celou travnatou sezonu beru jako vydařenou. A těším se, až příští rok přijde znovu.

Co vás čeká teď?

Nějaký předběžný plán mám. Ještě proběhne spousta debat a nějaká návštěva doktora. Zranění by nemělo být vážné. Věřím, že za pár dní se budu cítit o dost líp. Teprve uvidíme, jestli bude potřeba nějaká větší pauza před návratem na betony.

V utkání se vyskytlo několik kuriózních momentů. Soupeřův točený míček skočil z vaší strany zpátky přes síť. Vy jste se trefil do kelímku s pitím, který držel jeden z diváků. Všiml jste si?

Jo, to byly vtipné chvilky. Když něco podobného vidím, myslím si, že se stanou v jednom z milionu případů. Ale vídám je čím dál častěji. K vrcholnému tenisu na největších stadionech patří. Moji hlavu dneska bohužel nejvíc zaměstnávala bolest.