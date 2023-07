Berdychův příchod nás všechny postavil do pozoru, tvrdí Lehečkův trenér

Český dravec si v zápase s Američanem Paulem v tie breaku čtvrté sady vyžádal kontrolu jestřábím okem, které ho ovšem zklamalo.

Úplně zkoprněl. Místo vítání slastného triumfu musel v urputné přestřelce pokračovat. Napadlo jej, že si zlost vybije na pečlivě vypěstovaném trávníku. Nebo že si omlátí raketu o hlavu. Ale ovládl se a mač dovedl k výsledku 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2. Zajistil si místenku do osmifinále nejslavnějšího turnaje, v němž narazí na Rusa Medveděva.

Po lednovém průlomu na Australian Open i v Londýně naznačuje, že míří do úctyhodných tenisových výšin. „Je pro nás obrovské zadostiučinění, že ve svízelné situaci takhle zabral. Právě takový skutek může hráče v kariéře pořádně nakopnout,“ míní Navrátil, syn daviscupového kapitána Jaroslava.

Lehečka se v jedenadvaceti hrne do Top 30. Dělá pokroky. Baví publikum nebojácným stylem. Při vhodné příležitosti pádí na síť. Lákají ho velké stadiony, troufá si na hvězdy. „Rádi hrajeme škodnou,“ říká s lišáckým úsměvem jinak zdvořilý mládenec.

Michal Navrátil (vpravo) na archivním snímku se svým otcem Jaroslavem (vlevo) a Jiřím Lehečkou.

Mluví-li o své sportovní činnosti, používá často množné číslo. Stejně jako Navrátil, šéf i parťák, jenž na něj má značný vliv. „Pro mě je v životě klíčová rodina, úžasná manželka a naše dvě děti,“ vysvětluje. „Pevné vztahy se snažím přenést i do našeho týmu. Sám ničeho nedosáhnete. Můžete uspět, leda když dáte do tenisu srdce a všichni táhnou za jeden provaz.“

Lehečku má rád. Podporuje i jeho troufalost, zčásti vrozenou: „Mimo kurt je správné prokazovat druhým respekt za vše, co dokázali. Ale při zápase ne. Tam je to fifty fifty.“

Putuje s ním po planetě už čtyři roky. Provedl jej jásavými okamžiky. Strpěl s ním srdcervoucí nezdary. Třeba letos v únoru v Dauhá při bláznivé semifinálové potyčce s Britem Murraym.

„Jirka se po kanáru v prvním setu bravurně sebral a za stavu 0:6, 6:3, 5:4 a 40:0 měl mečboly,“ vybavuje si Navrátil. „Jenže je neproměnil, což nás hodně ranilo. Následující měsíce se vyvíjely trošku složitěji.“

Lehečka minulý týden v All England Clubu přiznal, že se s nejbližšími radil o různých zlepšovácích. Přímo na scéně používá nové metody, jimiž krotí své myšlenky.

Cesty k trofejím zpravidla bývají křivolaké, což dosvědčuje rovněž sobotní dění na wimbledonské dvanáctce.

Navrátilovi při něm v paměti ožily trable ze srpna 2022.

„Jirka chtěl na challengeru v Liberci odčinit nezdar z podniku v Kitzbühelu, kde ve čtvrtfinále blbě prohrál s Bautistou. Dřel v každém zápase a ve finále (proti Alvarezovi ze Španělska) se mu stalo něco podobného.“

„Ve dlouhé výměně už se tak těšil, až bude konec, že sám zahlásil aut. Jenže otisk v antuce bohužel ukázal, že míč byl dobrý. Tady se nám to trošku zopakovalo.“

Lehečkovy patálie odhalují, jak vroucí touha v něm plane. Kdo se v podobné situaci sám neocitl, nedokáže si zcela představit pres, který na tenistu působí.

Ani božský Federer neprotančil svou skvostnou kariérou bez několika mentálních škobrtnutí.

Navrátil vidí klady i zápory víkendových událostí:

„Co se týče odolnosti, určitě nemáme úplně vyhráno. Ale Jirka udělal velký krok vpřed. Porazil i sám sebe. Měl teď s vlastní psychikou větší problémy než se soupeři. Je pro nás zadostiučinění, že obstál v tak svízelné situaci.“

S dalšími posuny vstříc věčné slávě má Lehečkovi pomoci též nedávno angažovaný člen jeho štábu. Navrátil oslovil kumpána z mládí, Tomáše Berdycha, o němž básní: „Byli jsme jako bráchové. Hodláme využít jeho jedinečných znalostí a zkušeností. Je profík, bývalá světová čtyřka, finalista Wimbledonu. Zapadl k nám dokonale.“

Opravdu? „No, vnesl mezi nás trochu vzruchu. Svou autoritou všechny postavil do pozoru a vybudil k většímu nasazení.“

Někoho by napadlo, že riskuje, když k Lehečkovi přibírá takovou kapacitu. Taky slyšel názory, že ho Berdych může z místa vystrčit.

Tomáš Berdych (vpravo) a jeho svěřenec Jiří Lehečka.

„Ale já se nebojím,“ tvrdí. „Chci Jirku dostat na pozici světové jedničky a udělám pro to cokoliv.“

Poté, co se Berdych poroučel do penze, padl český mužský tenis do krize. Z ní ho tahá kurážný ranař Lehečka, čerstvě i s Berdychovým přispěním.

Už nyní na Wimbledonu by rád předvedl, co v něm vězí. Taky Navrátil tvrdí: „Doufám, že tady ještě nekončíme a podaří se nám něco výjimečného.“