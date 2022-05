Na Chatriera ještě nemám, ale snad se na něj dostanu, pousmál se Lehečka

Co si ze zápasu odnesete?

Hlavně kupu zkušeností. Ze začátku jsem špatně nastavil taktiku, snažil jsem se hrát přes výměny, což nebylo dobré rozhodnutí. Ale od druhého setu jsem se víc tlačil dopředu a využíval svou rychlou hru. Je škoda, že to nevyšlo. Soupeř byl hratelný, ale ve spoustě momentů se projevily jeho zkušenosti.

Zmiňujete zkušenosti, v čem je ještě musíte nabrat?

Určitě v koncepci pěti setů. Celý život jsem hrál na dva vítězné, tady se hraje na tři. Znamená to, že začátky zápasů nejsou tak klíčové. Zkrátka potřebuju zažít víc pětiseťáků, velkých turnajů a zápasů. Ty mi pořád trošku chybí, protože ve stovce nejsem zas tak dlouho. Pokusím se rok od roku zlepšovat, abych se tam udržel, a ještě se posouval.

Jak jsou grandslamové zápasy náročné fyzicky?

Dost. I v tomhle ohledu musím nabrat zkušenosti, abych se lépe připravil. Nejsem na tom špatně, ale mohl bych se ještě zlepšit.

Zamlouvají se vám víc duely na dva, nebo na tři vítězné sety?

Těžko se mi to hodnotí, protože na tři vítězné jsem odehrál jen dva zápasy. Ale ta koncepce se mi líbí. Je dobře, že grandslamy jsou něčím výjimečné. Jsou to vrcholy sezony, kdy má každý ukázat, jak má natrénováno. Musíte být připraveni fyzicky, udržet hlavu, formu a herní cítění po dobu pěti setů. A udělat z toho v uvozovkách obyčejný turnaj by podle mě nebylo moudré.

Když se na tenis díváte, vydržíte sledovat celé pětisetové zápasy?

Záleží, o jaký zápas jde. Třeba finále letošního Australian Open mezi Nadalem a Medveděvem jsem vydržel celé. Pro diváky to možná není tak atraktivní, ale lidi, kteří tenisu rozumějí a mají ho rádi, ocení, že je to na tři vítězné sety.

Jak jste prožíval delší čekání na zápas?

Nebylo vůbec lehké. Přede mnou Djere vyhrál 3:0, což jsme čekali, ale klidně mohl prohrát druhý set a zápas mohl trvat o dvě hodiny déle. Taky mohlo začít pršet, což ale k tenisu patří. Přeci jen ještě nejsem na takové úrovni, abych hrál na Chatrieru (centrálním dvorci, který má v Paříži jako jediný zatahovací střechu), ale doufám, že se tam jednou dostanu.

Momentka ze zápasu mezi Davidem Goffinem (vlevo) a Jiřím Lehečkou

Na Roland Garros jste byl poprvé rovnou v grandslamové hlavní soutěži, jaké z toho máte dojmy?

Určitě je to lepší, kvalifikace je hodně zrádná. Zažil jsem ji dvakrát, v New Yorku jsem neuspěl, ale letos v Austrálii jsem postoupil. Sice si v ní můžete zvyknout na podmínky, ale když potom máte hrát pět setů, tak je výhoda, že se můžete líp připravit.

Jaký teď máte program?

Příští týden odehraju challenger v Prostějově, což bude pro mě jeden z mála domácích turnajů. Potom hned pojedu na trávu do Stuttgartu a asi i na kvalifikaci do Halle. Pak bych měl hrát Eastbourne, nebo Mallorku. Chci hrát co nejvíc, abych byl připraven na Wimbledon.