Nejlepší na světě do osmnácti let? Cíle mám mezi elitou, hlásí Menšík

Světovou tenisovou jedničkou do osmnácti let bude od pondělí český talent Jakub Menšík. Na antukovém challengeru v Praze na Spartě si pátečním postupem do semifinále stanovil nejlepší výsledek dosavadní kariéry, v živém seniorském pořadí se pohybuje kolem čísla 285. „Mým cílem není být první na žebříčku osmnáctiletých, ale propracovat se mezi seniorskou elitu a udržet se v ní v dlouhodobější kariéře,“ zdůrazňuje.