Napodobil Alcaraze, Sinnera i Djokoviče. Srbský ranař vládne mladým mistrům

Ze statistiky, že za celý podnik nasázel 69 es, s přehledem nejvíc ze všech účastníků, jednoznačně vyplývá, na jaký herní styl sází. Srb Hamad Medjedovič se agresivním tenisem na Turnaji mistrů do 21 let v saúdskoarabské Džiddě prostřílel až k triumfu a zařadil se do vybrané sbírky šampionů. Zároveň se přiblížil slavnému krajanovi Novaku Djokovičovi, který si nedávno podmanil dospělé Masters.