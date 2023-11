Turnaj plný inovací. Tenisté zápasí bez rozehrávky a poprvé v Saudské Arábii

Na rozdíl od klasického Turnaje mistrů se Next Gen ATP Finals hraje na tři vítězné sady, k zisku setu ovšem stačí jen čtyři gamy, přičemž za stavu 3:3 přichází na scénu tiebreak. Jednotlivé gamy se hrají bez výhod, při skóre 40:40 se tak bojuje o rozhodující bod.

Mladé hráče rovněž jako první hlídala kamerová síť Hawk Eye Live, která nahrazuje čárové rozhodčí. Loni se zavedlo pravidlo, že pokud podávající předvede eso, dvojchybu, nebo pokud přijímající zkazí return, čas mezi výměnami se zkrátí z 25 vteřin na 15.

A na rozdíl od jinak přísných pravidel pro pohyb fanoušků mají na tomto turnaji diváci volnost, po tribunách mohou proudit klidně i během výměn.

Jaká je tedy zápasová novinka tohoto ročníku, který je na programu od 28. listopadu do 2. prosince?

Utkání zahajují tenisté bez rozehrávky a mezi prvním a druhým servisem mají čas pouhých osm sekund. „Obvykle máte pár minut na to, abyste před zápasem našli svou hru, tohle bude úplně něco jiného,“ přemýšlel před začátkem jeden z účastníků Dominic Stricker.

Švýcar je jediný z osmi tenistů, jenž si už Turnaj mistrů pro mladé hráče vyzkoušel. „Líbí se mi nová pravidla s osmi sekundami mezi prvním a druhým podáním. Někteří hráči si mohou myslet, že potřebují víc času, ale cítím, že je to opravdu dobrý nápad.“

Souhlasí s ním i Američan Alex Michelsen, který se loni stejnou dobou motal až kolem 600. místa žebříčku, před pár dny poskočil na životní 94. pozici. „Mám jen tři odrazy před servisem, takže osm sekund by neměl být problém.“

Spokojený je rovněž Jordánec Abdullah Shelbayh, jenž obdržel divokou kartu pro start na turnaji. „Myslím, že to bude napínavější a náročnější, protože si všichni zvyknou na rychlejší hru a zápas může rozhodnout jen pár bodů,“ řekl. „Možná bude náročný volný pohyb fanoušků. Jsme zvyklí, že lidé chodí na tréninku po kurtu, ale v zápase to pro mě bude nová zkušenost.“

Kromě tří zmiňovaných na podniku Next Gen ATP Finals bojují ještě Srb Hamad Medjedovič, Italové Luca Nardi a Flavio Cobolli a Francouzové Luca Van Assche a Arthur Fils, který jako 36. hráč světa plní roli nasazené jedničky.

Z akce pro nadějné mladíky se totiž odhlásili čtyři nejvýše postavení kvalifikovaní tenisté Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton a Lorenzo Musetti.

Premiéra v Saudské Arábii

Novinkou pro letošní ročník jsou kromě zápasových pravidel také zařízení, které měří fyzickou aktivitu hráčů, platforma Tennis IQ, díky níž bude k dispozici trenérům videozáznam a data aktualizovaná v reálném čase, či snížené křeslo pro umpirového rozhodčího, aby fanoušci na stadionu lépe viděli na kurt.

„Jsme mladí, rádi objevujeme nové věci,“ řekl k inovacím Jiří Lehečka, který se na akci loni dostal až do finále. „My jsme se bavili, nebylo to něco, co by nás srazilo nebo nudilo. Myslím, že je to událost, která nám ukázala, jak by věci mohly vypadat v budoucnu.“

I po roce si nadějný Čech účast na Next Gen ATP Finals pochvaluje. „Hodili nás novinářům, do velké arény, hráli jsme s novým formátem, zkoušeli nová pravidla. Byl to skvělý týden, hrálo se mi tam moc dobře,“ vzpomínal na tenisové zážitky z Milána.

Italské město nyní vystřídala v pořadatelství arabská Džidda, ve které se bude turnaj konat až do roku 2027. Nikdy předtím se v Saudské Arábii podnik ATP nepořádal, jméno země už se ale skloňuje i v souvislosti s Turnajem mistryň, což budí negativní ohlasy.

Tenistkám se totiž do země, jež nerespektuje lidská práva, příliš nechce. Arabové ovšem lákají na astronomické prize money, které pořadatelé z ostatních zemích nabídnout nemohou. V Džiddě se letos mezi hráče rozdělí dva miliony dolarů, což je o čtyřicet procent víc než loni.

A tak je letošní Turnaj mistrů pro hráče do 21 let možná akcí, která odstartuje častější pořadatelství tenisových podniků na Blízkém východě.