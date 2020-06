STALO SE 20. ČERVNA: Gussie šokovala Wimbledon. Zpod sukně jí koukaly kalhotky

Za vším byl jistý Teddy Tinling.



Tenista, později novinář, ale hlavně – módní návrhář. To on stál za tím, že 20. června 1949 Gussie Moranová šokovala Wimbledon, když si vzala na tu dobu kontroverzní oblečení.

Zvlášť v posvátném Wimbledonu!

Nevídaná věc.

Bylo pár dnů před startem turnaje, když Moranová přišla za Tinlingem, že by od něj chtěla ušít oblečení. Nejlépe něčím výrazné.

„Nejprve jsme zkusili prosadit jinou než bílou barvu, ale to nám ve Wimbledonu okamžitě zamítli. A tak jsme se zařídili jinak,“ usmála se Moranová.

Tinling ji pozval do Dorchesteru, kde si měla jím ušité oblečení vyzkoušet.

„Ta sukně je krásná, ale co budu mít pod ní? Vždycky jsem byla zvyklá na šortky,“ řekla mu na sukýnku, která končila jen těsně pod hýžděmi.

Tinling chvíli hloubal, než Moranové slíbil, že jí ušije i kalhotky. Po válce ale bylo materiálu málo, a tak mu nezbylo nic jiného, než je ušít ze zbytků ze sukně.

„Ale moc se mi nelíbily, chtěl jsem je něčím ozvláštnit. Barvu jsme změnit nemohli, ale kdybych je trochu zastřihl, vypadalo by to jako krajka a mohlo by to být hezké. Ale nemyslel jsem, že to bude kdovíjaký hit,“ popisoval.

Mýlil se, byl to obrovský hit.

Nádherná Gussie

Moranová lítala po kurtu z jedné strany na druhou, krátká sukýnka jí přitom povlávala ve větru a když vyskočila…

…ups, ozývalo se z hlediště.

Zpoza sukně jí vykukovaly krajkové kalhotky!

V době, kdy ženy nosily sukně, které délkou dosahovaly alespoň po kolena, ne-li níž!

Zpráva se rychle roznesla, a tak jen co Moranova v dalším zápase vešla na kurt, fotografové si polehali na zem, aby co nejlépe zachytili ten „zlobivý“ outfit, který nosila.

„Když se Gussie rozběhne po hřišti nebo vyskočí na vysoký míč, krajkové kalhotky jsou značně viditelné,“ napsala agentura Associated Press.

Moranová se dostala až do čtvrtfinále dvouhry, porazila i domácí naději Beu Walterovou, ale její tenis v tu chvíli nikoho nezajímal.

Herečka Katharine Hepburnová s Gussie Moranovou v roce 1952.

Tisku dominoval její zevnějšek. Objevovala se na obálkách velkých časopisů po celém světě, začalo se jí přezdívat Georgeous Gussie, tedy Nádherná Gussie.

„Ona přitom vůbec netušila, do čeho vstoupila. Měla ráda módu, ráda se líbila, ale taky byla hodně naivní, ne moc zcestovalá,“ prozradil Jack Neworth, její blízký přítel.

Dostala dostihového koně, pojmenovali po ní letoun, chodila s milionáři.

Lehké to ale neměla.

Stalo se před lety Historický seriál sportovní redakce iDNES.cz Všechny díly seriálu najdete přehledně ZDE.

Tenisový establishment byl rozčílen. Tinling, který byl dlouhých 23 let oficiálním hostem Wimbledonu, najednou nebyl vítán. Dalších 33 let jej do Londýna nepozvali.

Výbor All England Clubu dokonce Moranovou obvinil, že do tenisu přinesla vulgárnost a hřích.

„Ta slečna upoutala pozornost fanoušků jen díky své sexuálnosti,“ pronesl dokonce i předseda spolku sir Louis Greig.

Aféra se dokonce probírala v britském parlamentu.

„Přitom do té doby o mě nebylo proč psát. Neměla jsem takové výsledky, byla jsem plachá dívka. Pak ale časopis Life zveřejnil mou fotku s titulkem „Nádherná Gussie“ a všechno se to rozjelo,“ vzpomínala Moranová.

Sama přitom mnohem víc než po pozornosti fanoušků a médií lačnila po titulu z Wimbledonu.

„Bavilo mě řešit, v čem budu hrát tenis, zajímala jsem se o módu, ale rozhodně jsem nelačnila po senzaci a aby si někdo myslel, že mám špatný vkus,“ popisovala.

Annou Kurnikovovou své doby

Nejvíce z poprasku těžil Tinling.

Ten se poté stal návrhářem úborů mnoha hvězd. Jeho tenisové šaty oblékaly Billie Jean Kingová, Virginia Wadeová, Chris Evertová nebo Martina Navrátilová.

„Gussie nebyla revolucionářka. Ty šaty si vzala ze dvou důvodů: chtěla vypadat dobře a kratší šaty jí zároveň umožňovaly volnější pohyb po hřišti. Ale bezpochyby mi pomohla,“ vysvětloval Tinling.

Po ukončení kariéry pracovala Moranová šest let pro rozhlas a televizi v Los Angeles a v New Yorku. Vytvořila si i vlastní oděvní společnost a pomáhala USA i při válce ve Vietnamu, kde dokonce utrpěla zranění, když sestřelili její helikoptéru.

Také se třikrát provdala, dvakrát rozvedla a neměla žádné děti.

Tenis sledovat nepřestala. Líbilo se jí, jak nestydatě se oblékaly Anna Kurnikovová, Maria Šarapovová nebo i sestry Williamsovy.

„Co je špatného na tom být hezky oblečená a ukázat své tělo? Já jsem nebyla moc pohodlná, ale teď je to jiné,“ líčila ještě v roce 2002.

To žila ve svém rodném domě v Santa Monice, ale o ten kvůli finančním potížím později přišla. Střídala jednu práci za druhou, až neměla žádnou. Přesunula se do zchátralé budovy v Hollywoodu.

Své tenisové kamarády o pomoc v době nouze nikdy nepožádala.

„Byla hrdá, ale ne zahořklá,“ popisoval Neworth, který se o ni v posledních letech života staral. Umřela v lednu 2013.

„Gussie byla Annou Kurnikovou tehdejší doby. Byla to krásná žena s krásným tělem. Kdyby hrála v době televize, nikdo by se nepozastavil nad tím, co měla na sobě. Protože, kromě všeho jiného, Gussie tenis uměla,“ dodal v roce 2002 Jack Kramer, bývalý tenisový šampion a zakladatel ATP.