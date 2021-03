Ať promluví tenisová raketa. Španělská šampionka Garbiňe je zpátky

Nejen olivy ze sebe vydávají to nejlepší, jsou-li právě drceny, i mnozí sportovci to tak mají. Nikoli však Garbiňe Muguruzaová. „Když jste mladí, říkáte si: Kdy už budu světovou dvojkou? A kdy jedničkou? Kdy vyhraju grandslam?“ líčila Španělka. „Pro mě je načase na takové otázky zapomenout. Už to mám za sebou, proto žádný tlak necítím. Dokázala jsem to a ano, chci to dokázat znovu. To je celé.“