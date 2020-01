Tenisové kóma? Už jsem zase živá, raduje se Muguruzaová

A teď? Je tak živá, jak jen to jde. Těší se na sobotní finále grandslamu!

To, že se rodačka z Caracasu reprezentující Španělsko probila na Australian Open až do titulového duelu, je prvotřídní senzace. Ani druhá finalistka se nečekala, Sofia Keninová zarmoutila domácí Australany výhrou nad zbožňovanou Ashleigh Bartyovou. Zároveň bylo zřejmé, že výkonnostní křivka v Moskvě narozené Američanky svištěla poslední měsíce jen a jen nahoru.

Zato Muguruzaová se soužila.

Šampionka Roland Garros 2016 a ­Wimbledonu 2017 prožila devastující kombinaci zranění a poklesu formy. Do Melbourne přijela jako takřka anonymní dáma. Poprvé po šesti letech na grandslamu nepatřila mezi nasazené. K čemuž se pojí jiná statistika: finále si zahraje jako první nenasazená od roku 2010.

„Vyhovovalo mi pohybovat se mimo světla reflektorů,“ líčila po semifinálovém triumfu nad Simonou Halepovou. „Byla to náročná cesta, na níž rozhodují opravdové detaily. Jeden úder. Půl sekundy. Ale já teď skvěle používám své zbraně.“

To bezpochyby. A hlavně získala zpět do svého týmu ženu, se kterou se cítí tenisově ze všeho nejlépe.

Svůj wimbledonský titul, pro španělskou antukářku tak trochu protimluv, slavila pod vedením legendy Conchity Martínezové. Ta ještě loni vedla Karolínu Plíškovou, ale po Turnaji mistryň od Češky novou nabídku nedostala.

„Je to jako s manželskými páry. Přece všichni chceme, aby se Brad Pitt zase dal dohromady s Jennifer Anistonovou, ne?“ žertovala Martínezová v Melbourne; narážky na to, že by měly obnovit spolupráci, totiž slýchávala celkem často. „Jsem vděčná za angažmá u­ Karolíny, byl to skvělý rok. Zároveň jsem zpátky u Garbiňe a cítím se výborně. Jsme zase spolu, zase nám to funguje. Zatím dobrý!“

Pořád ještě chybí jeden duel, ten nejtěžší ze všech. Bez ohledu na finálový výsledek se rozhodně Muguruzaová vrátila do špičky, už teď je v live žebříčku na 16. místě a v případě triumfu může poskočit o další čtyři příčky. Ještě mnohem podstatnější je ale obří injekce sebevědomí a víry. Obnovené vědomí, že se zase může měřit s nejlepšími.

„Jsem teď mimořádně koncentrovaná na každý další duel - a dál nehledím,“ popisuje svůj přístup. Žádný stres, žádné zoufání. Bylo špatně, může být lépe. „Víte co, kdo z ­nás se vlastně doopravdy stará o ­to, jak vysoko nebo nízko je na žebříčku? Vždyť ten odráží jen vaše poslední výsledky. Po těch letech už pro mě není tak důležitý. Stejně se vždycky rozhodne na kurtu.“

Znovunalezená pohoda a do toho obnovený sportovní svazek s Martínezovou společně zařídily jakousi cestu časem. Najednou je to zase ta Amazonka Garbiňe jako kdysi.

Španělka Garbině Muguruzaová během čtvrtfinále Australian Open.

„Asi každý vidí, že je opět velmi, velmi agresivní - jako v časech, kdy předváděla svůj nejlepší tenis,“ říká Martínezová. „Je u míčů včas, kontroluje hru, hodně chodí na síť. A to vše budete vídat častěji.“

Herní plán na finálové proti Keninové je tak jasně daný. Favoritka se v klání dvou hodně překvapivých adeptek na titul hledá složitě, Muguruzaová ovšem může těžit ze zkušeností: Keninovou čeká první finále, ona ho zakusí popáté.

„Beru to v úvahu,“ odvětila stroze. „Ale negarantuje mi to zhola nic. Promluvit za vás musí raketa.“

Která v případě její oživlé kariéry aktuálně přímo křičí: Bojte se mě!