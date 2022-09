Turnaj mistryň má nového hostitele, tenistky zamíří do texaského Fort Worth

Letošní ročník tenisového Turnaje mistryň se uskuteční v texaském Fort Worthu. Přidělení akce pro nejlepší hráčky sezony do amerického města oficiálně oznámila WTA. Závěrečný turnaj roku, který je na programu od 31. října do 7. listopadu, se do USA vrátí po 17 letech.