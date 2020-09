Nervozita, zatuhlost, křeče. Víra ale tělo přemohla, těší šampiona Thiema

Vzhledem k hrdinskému vzepětí, k němuž se ve finále vybičoval, se může titulem grandslamového šampiona chlubit zcela zaslouženě.

Po nervózním a utrápeném vstupu do zápasu se Thiem postupným a houževnatým odhodláním zvedl a partii nakonec překlopil ve svůj prospěch. Zvítězil poměrem 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 a 7:6 (8:6).

Nejenže ztrácel 0:2 na sety, v rozhodujícím dějství čelil za stavu 3:5 podání soupeře. Krizový okamžik však bravurně ustál a v následném tie-breaku proměnil třetí mečbol. A mohl se jako čerstvý vítěz svalit na beton dvorce Arthura Ashe.

Svůj premiérový titul získal poněkud překvapivě na tvrdém povrchu, dosud platil především za výborného antukáře, což stvrdil účastmi ve finále Roland Garros 2018 i 2019.

„Že možná jednou můžu vyhrát grandslam, jsem si poprvé uvědomil, když jsem se probojoval do semifinále Roland Garros a elitní desítky žebříčku,“ vyprávěl Rakušan na pozápasové tiskové konferenci.

„Od tohoto momentu jsem o tom snil, ale myslel jsem si, že největší šance mám jednoznačně na antuce. Konec minulého roku však změnil mnoho věcí, vyhrál jsem v Pekingu i Vídni, odehrál jsem dobrý Turnaj mistrů. Tehdy jsem si uvědomil, že má hra sedí tvrdým kurtům velmi dobře.“

O čem ještě jako čerstvý šampion promluvil?

O hrozivém začátku: „Problémem byly mé nervy. Byl jsem velmi, velmi stažený a zatuhlý, dlouho se mi nic takového nestalo. Ani jsem už pořádně nevěděl, jaké to je. Nevěděl jsem, jak se toho zbavit. Ale pořád jsem si držel naději, že se uvolním. Naštěstí to nebylo příliš pozdě, když jsem ho brejknul ve třetím setu na 2:2, má víra byla stále silnější a silnější.“

O stavu 3:5 v pátém setu: „Když podával na vítězství, trápil jsem se fyzicky, ale říkal jsem si, že on také není nejsvěžejší. Jen jsem doufal, že možná dostanu další šanci, že nebude podávat tak dobře jako na začátku zápasu. Odehrál jsem skvělý game a dostal jsem se zpět.“

O fyzickém stavu v utkání: „Na začátku pátého setu jsem začal pociťovat křeče. Po mnoho let mě nepotkaly, hádám však, že byly spíše psychického než tělesného charakteru. Byl jsem velmi stažený po celý den i na začátku zápasu. Ale víra dnes byla silnější než tělo.“



O podání rukou a objetí po zápase: „Pojí nás dlouhodobé přátelství i dlouhodobá rivalita. Tento týden jsme byli oba negativně testování asi tak čtrnáctkrát, zkrátka jsme chtěli ten moment sdílet spolu. Hádám, že jsme nikoho neuvrhli v nebezpečí, bylo to v pohodě.“

O pocitech: „Dosáhl jsem na svůj životní cíl, sen, který jsem měl po mnoho, mnoho let. Samozřejmě už jako dítě, když jsem začínal hrát tenis, ale tehdy je takový úspěch velmi daleko. Když jsem se dostal blíže k vrcholu, uvědomil jsem si: Páni, jednou opravdu můžu vyhrát jeden ze čtyř největších titulů. Zasvětil jsem tomu celý svůj život, vložil do toho hodně práce. Je to pro mě skvělý úspěch.“

O (ne)výhodě svých předchozích tří grandslamových finále: „Nemyslím si, že by mi to nějak pomohlo, protože na začátku jsem byl velmi stažený. Možná to ani nebylo dobré, že už jsem předtím grandslamové finále hrál, chtěl jsem totiž ten titul tak moc a zároveň jsem měl v hlavě myšlenku, že když teď prohraji, bude mé finálové skóre 0:4.“



O plánech s výhledem na Roland Garros, které začíná za necelé dva týdny: „Fyzicky budu stoprocentně v pořádku, otázkou ale je, jak na tom budu po stránce emocí. V této situaci jsem ještě nebyl, dosáhl jsem velkého cíle. Ale zároveň očekávám, že to teď pro mě na největších turnajích bude snazší, protože jsem dříve měl v hlavě, že sice mám skvělou kariéru, ale dodneška v ní chyběl ten velký cíl. Když jsem na něj teď dosáhl, doufám, že budu na největších akcích více uvolněný a budu hrát více svobodně.“