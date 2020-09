Čas čekatelů přišel. Thiem a Zverev půjdou proti sobě i tlaku velkého finále

Oba soupeři patří poslední dvě tři sezony mezi nejvážnější adepty na prolomení dominance Velké trojky a mají ambice i potenciál brzy převzít vládu nad tenisovým světem.

Jen definitivní pečeť na tento status v podobě grandslamového titulu jim stále chybí.

Tentokráte už jeden z nich na nejvyšší tenisovou poctu dosáhne. A poprvé od triumfu Marina Čiliče z Chorvatska na US Open 2014 se s trofejí polaská někdo jiný než příslušník triumvirátu Federer, Nadal, Djokovič.

„Je to finále grandslamu, takže se střetnou dva nejlepší hráči na světě, moc se na to těším,“ vyhlíží Zverev. „Samozřejmě jsem šťastný, že jsem ve finále, ale stále mi jeden krok zbývá. Myslím, že to bude extrémně náročné,“ uvědomuje si.

Světová sedmička přitom byla blízko vyřazení už v semifinále, se Španělem Pablem Carreňem hladce ztratila první dva sety.

„I když jsem prohrával 0:2, zůstal jsem hlavou v zápase,“ prozradil Zverev. „Myslím, že hodně hráčů by to vzdalo, ale šlo o semifinále grandslamu, kde už nejsou žádné lehké zápasy. Propadl jsem se hodně hluboko, ale nakonec zde sedím jako vítěz,“ radoval se po parádním obratu.

Bitvu o grandslamový titul okusí 23letý Němec poprvé kariéře, dosud se na jednom ze čtyř majorů dostal nejdále letos v Melbourne, kde v semifinále po velké přetahované podlehl právě Thiemovi.

Rakouský tenista by tak měl mít ve finále psychickou výhodu. Jednak vede vzájemnou bilanci se Zverevem jasně 7:2, a na rozdíl od svého soka už grandslamové finále zažil. O pohár si zahrál na Roland Garros 2018 a 2019, stejně jako na letošním Australian Open.

Ani jednou však neuspěl, byť naposledy v Melbourne vedl nad Djokovičem 2:1 na sety.

„Samozřejmě jsem moc šťastný, že jsem získal další šanci získat grandslamový titul tak brzy po Austrálii. Bude to dobrý zápas proti velmi dobrému příteli a rivalovi,“ očekává Thiem.

„On je jeden z největších hráčů posledních let, získal všechny tituly kromě grandslamu. Také určitě bude zkoušet vše, čeho je schopný, aby zvítězil. Bude to super náročné,“ uvědomuje si turnajová dvojka.

Pavoukem prolétl 27letý Rakušan s jediným ztraceným setem, v semifinále pak díky dvěma úspěšným tiebreakům zastavil loňského finalistu Daniila Medveděva z Ruska.

„Do finále půjdu plně soustředěný jako jsem šel do všech šesti předchozích zápasů,“ hlásí Thiem. „Svět bude pokračovat dál nehledě na výsledek, takže to bude v pohodě.“

I přes tato zlehčující slova se hraje o hodně, konkrétně o premiérový grandslamový vavřín. A fináloví soupeři to moc dobře ví.

„Rozhodně je to pro nás velký tlak,“ přiznává Thiem. „Oba pracujeme dlouhou dobu na tom, abychom takový titul získali.“

Ale prvním šampionem z nové generace se stane jen jeden z nich. A premiérový titul mu může vydatně pomoct usadit se v tenisových výšinách natrvalo.