Neprohraj 1:6 a 0:6, ať si ty peníze zaslouží. Jak se Ósakaová zmátořila

„Zápas byl náročný hlavně po mentální stránce, protože šlo o finále grandslamu,“ hovořila Ósakaová na tiskové konferenci. „Ve třetím setu jsem přišla o servis a určitě šlo vidět, jak jsem nervózní. Ale těší mě, že jsem to zvládla vítězně.“

Zvládla, byť velmi těsně. Ostřílenou Bělorusku, která rovněž usilovala o třetí grandslamovou trofej, přetlačila 1:6, 6:3 a 6:3. Japonka tak navázala na své triumfy z New Yorku 2018 a Melbourne 2019.

„Tento titul ale rozhodně vnímám jinak, protože se udál za jiných okolností,“ připomíná Ósakaová. „Naposledy jsem nebyla v bublině, na tribunách bylo hodně fanoušků. Ale nakonec se stejně soustředím jen na to, co mohu sama na kurtu ovlivnit.“

O čem ještě po zápase hovořila?

O vlažném začátku. „V prvním setu jsem byla velmi nervózní, nemohla jsem rozhýbat nohy. I ve druhém setu jsem rychle prohrávala, což mi samozřejmě nepomohlo. Jen jsem si říkala, zůstaň pozitivní, neprohraj 1:6 a 0:6 a znepříjemni jí cestu za penězi.“

O vítězném gestu, při němž si lehla na kurt. „Přemýšlela jsem o časech, kdy jsem sledovala velké hráče tak trochu zkolabovat na zem a jak se dívali na oblohu. Vždy jsem chtěla vidět to, co viděli oni. Byl to pro mě opravdu neuvěřitelný moment, jsem ráda, že jsem to gesto udělala.“

O oslavě titulu. „Vítězství oslavím tak, že se pokusím jej více vstřebat. Myslím, že to se mi v těch dvou předchozích případech nepodařilo. Doufám, že jestli se mi podaří vyhrát více grandslamů, budu schopna je slavit lépe.“

O posledních měsících bez tenisových turnajů. „Karanténa mi určitě dala šanci přemýšlet o mnoha různých věcech, kterých chci dosáhnout, a díky kterým by si mě lidé měli pamatovat. Do dvou turnajů v New Yorku jsem přišla s tímto nastavením mysli.“

O účasti na Roland Garros, které začíná 27. září. „Když jsem sem přijela, plánovala jsem ho hrát, ale teď hádám, že uvidím, co se stane.“