Djokovič bude oporou Srbů v Davis Cupu, Španělé budou bez Nadala

Španělsko a Srbsko se utkají ve Valencii ve skupině B o dvě postupová místa ještě s Kanadou a Koreou. Nadal by se měl teprve tento týden v Cincinnati vrátit na kurty po zranění břišních svalů, kvůli nimž nedohrál Wimbledon. Při absenci dvaadvacetinásobného grandslamového šampiona povede španělský tým světová čtyřka Carlos Alcaraz.

Největší hvězdou zápasů ve skupině C v Hamburku by měl být místní rodák Zverev. Druhý muž světového žebříčku nechybí v nominaci navzdory tomu, že se v červnu podrobil operaci přetržených vazů v pravém kotníku a možná nestihne US Open. Soupeři Německa budou Francie, Belgie a Austrálie, která bude postrádat wimbledonského finalistu Nicka Kyrgiose, jenž se nominace vzdal.

Skupinu A v Boloni tvoří Chorvatsko, Itálie, Argentina a Švédsko, ve skupině D v Glasgow budou hrát domácí Británie s bývalou světovou jedničkou Andym Murraym, USA, Kazachstán a Nizozemsko.

Nejlepších osm týmů postoupí do finálového vyřazovacího turnaje, jenž se bude hrát 22. až 27. listopadu v Málaze. Čeští tenisté prohráli začátkem března v kvalifikaci v Argentině a mezi šestnáctku finalistů nepostoupili, obhájci trofeje Rusové byli vyloučeni kvůli invazi na Ukrajinu.