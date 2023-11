Česko vs. USA opět ve skupině: krutý los, čtyři šampionky i loučení kapitánky

Na jedné straně tituly z Wimbledonu 2023 a Roland Garros 2021, na druhé poháry z Australian Open 2020 a US Open 2017.

I vzhledem k novějším letopočtům českých šampionek platí za mírné favoritky souboje, který odstartuje v pátek nejdříve v 16:00 a bude přímou bitvou o jediné postupové místo ze skupiny A do semifinále letošního BJK Cupu, svěřenkyně Petra Pály.

Svědčí jim rovněž fakt, že poslední dva vzájemné duely loni a před pěti lety strhly ve svůj prospěch, výhodou je i příznivější program. Po úterním hladkém triumfu 3:0 nad Švýcarkami měly Češky k dispozici dva volné dny, během nichž hlavní opory Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková snad nadobro vyhnaly únavu z přesunu z Turnaje mistryň v Cancúnu a vyladily formu.

„Američanky jsou tady určitě jeden z nejtěžších týmů, mají skvělé holky, utkání s nimi pro nás bude dobrá zkouška,“ cítí očekávaná česká jednička Vondroušová. „Přijde mi, že mají podobný tým jako my, že můžou dát kohokoli kamkoli. Uvidíme, koho postaví. My jsme připravené všechny a určitě se o výhru popereme.“

Výběr Spojených států vstoupil do bojů v Seville až ve čtvrtek, kdy taktéž jednoznačně 3:0 přemohl Švýcarky, a tak podstoupí dva náročné zápasy ve dvou dnech.

Američanky navíc postrádají své tři nejvýše postavené hráčky na světovém žebříčku: s vítězkou letošního US Open Coco Gauffovou by v týmu shromáždily tři grandslamové trofeje, Jessica Pegulaová se zase na nedávném Turnaji mistryň probila až do finále a Madison Keysová postoupila v New Yorku do semifinále. Všechny se ale kapitánce Kathy Rinaldiové kvůli náročné sezoně omluvily.

Jedničkou je tak 33. tenistka pořadí WTA Keninová, jež se v poslední době přibližuje někdejší slávě. V roce 2020 senzačně triumfovala na Australian Open, sezonu zakončila jako světová čtyřka. Také v následujícím roce se držela v širší špičce, nicméně pak se i vinou zranění vytratila a letošek začínala hluboko ve třetí stovce.

Aktuálně se drápe zpět do popředí: na Wimbledonu se z kvalifikace prosmýkla do třetího kola, zahrála si finále v San Diegu, kde podlehla Krejčíkové, a semifinále v Guadalajaře. Proti Švýcarkám odvrátila mečbol Viktoriji Golubicové.

„Je to dobrá hráčka a velká bojovnice,“ uvědomuje si Siniaková, která výhrou právě proti ní ve finále v Praze 2018 zařídila dosud poslední český titul v soutěži. „Zdravotní problémy nejsou nikdy příjemné a naskočit zpátky do koloběhu není nic jednoduchého. Ještě s tím, že všechny holky jsou těsně u sebe a může vyhrát kterákoliv.“

Stejně jako rodačka z Moskvy, která se do Spojených států přestěhovala krátce po narození, i Stephensová dosud na nečekaný úspěch z US Open 2017 navazovala marně. V posledních čtyřech letech se podívala nejvýš na 24. místo, aktuálně je 48. a proti Švýcarkám hrála jen debl.

Ani Danielle Collinsová nezažívá příliš zdárnou sezonu, po postupu do finále loňského grandslamu v Melbourne sice nakoukla do elitní desítky, letos ale zapsala průměrné zápasové skóre 20:18 a v hodnocení okupuje 55. příčku. Se Švýcarskem však vyválčila důležitý první bod.

Američanka Danielle Collinsová se hecuje během utkání se Švýcarskem v rámci finále BJK Cupu v Seville.

O dvě místa níž než ona figuruje Peyton Stearnsová, jež ve 22 letech teprve objevuje plný rozsah svého potenciálu. A levoruká Taylor Townsendová má coby sedmička deblového pořadí úlohu jasnou.

Američanky týmovou soutěž opanovaly už osmnáctkrát a jsou jejími rekordmankami, k rozšíření sbírky mají v Seville speciální motivaci. Tento týden s nimi naposledy pracuje kapitánka Rinaldiová, která po šesti letech ve funkci končí. Od příští sezony ji nahradí Lindsay Davenportová, někdejší světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka.

Americká kapitánka Kathy Rinaldiová a její svěřenkyně Danielle Collinsová debatují s rozhodčím během utkání se Švýcarskem v rámci finále BJK Cupu v Seville.

„Zdejší utkání proto budeme hrát nejen pro sebe a naši zemi, ale hlavně pro kapitánku,“ zdůraznila před turnajem Stephensová. „Na kurtech necháme opravdu všechno, ještě víc než obvykle.“

Češky se s družstvem USA potkaly už v loňské základní skupině v Glasgow, kde uspěly 2:1, jeden ze dvou nejlepších celků historie týmového klání se do semifinále nepodívá ani letos.

„Co k tomu říct, vypadá to, že si s losem zase někdo pohrál,“ pousmála se Siniaková. „Bohužel to musíme přijmout. Říkáme, že je to těžká skupina, ale ony to mají stejně. Určitě nejsou nadšené, že hrají s námi.“