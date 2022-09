Češi ve žhavém Izraeli: neznámí soupeři, hotel na pláži i taxikář z Brna

Tel Aviv (Od našeho zpravodaje) - Jen co vejdou do hotelu, rozprostře se před nimi nádherné panoráma pláže. Šumící vlny se tříští o skaliska, v koncertu barev zapadá slunce. „Byli jsme se tam proběhnout, večer můžeme jít nasát mořský vzduch nebo si osvěžit nohy,“ líčí Jiří Lehečka, jak se daviscupoví reprezentanti chystají na duel s izraelskými tenisty. V pátek a sobotu proti nim v Tel Avivu zabojují o postup do kvalifikace o finálový turnaj v příštím roce.