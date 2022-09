ONLINE: Lehečka bojuje v Davis Cupu s Cukiermanem, pak nastoupí Macháč

„Složení dvouher pro první den jsem měl dopředu v hlavě. Kluci jsou zkušenější než Zdeněk Kolář nebo Dalibor Svrčina. U Izraele mě překvapilo nenasazení Oliela. Musíme se připravit na jejich trojku, protože ho neznáme. Je potřeba se podívat na to, jak hraje a jak se prezentuje,“ řekl kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil po losu.

ONLINE: Daniel Cukierman vs. Jiří Lehečka Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Izraelská jednička Jišaj Oliel totiž pravděpodobně není zdravotně v pořádku, a tak se domácí tým minimálně dnes musí obejít bez něj.

Dvacetiletý Lehečka se v prvním zápasu duelu utkává s o sedm let starším Cukiermanem, proti kterému je jasným favoritem. Zatímco české jedničce patří 63. místo v žebříčku ATP, izraelský hráč figuruje až na 450. příčce.

Davis Cup Příloha iDNES.cz

Český tenista tak hraje zápas s v podstatě neznámým soupeřem, na kterého naráží poprvé v kariéře. „Nemá moc zápasů ani na challengerech, takže informace hledáme, kde se dá,“ přibližoval Lehečka.

Po dřívějších daviscupových prohrách s Nizozemcem Robinem Haasem, Britem Cameronem Norriem nebo Argentincem Sebastianem Báezem se pokouší získat první výhru v reprezentaci.

Macháč v souboji se 444. hráčem světa

Česká týmová dvojka Macháč se nedávno potýkal se zraněním žeber, které se táhlo dlouhé tři měsíce. Po návratu na kurt už ale nadějný tenista sbírá úspěchy. Vyhrál challenger v Polsku, na US Open prošel kvalifikací a minulý týden ve Francii se probojoval do semifinále dalšího challengeru.

ONLINE: Edan Lešem vs. Tomáš Macháč Druhé utkání začne přibližně v 15:00 SELČ.

Macháč navíc od pondělí figuruje na 109. místě v žebříčku ATP, což je nejvýše, kam se ve své kariéře zatím dostal.

V Tel Avivu se postaví proti izraelské dvojce Edanu Lešemovi. „Když budeme hrát svou hru a budeme makat o každý míč, tak by to mělo stačit. Ale člověk nikdy neví, půjdeme do toho s pokorou,“ ujišťoval.

Češi se naposledy s Izraelem utkali před čtyřmi lety ve 2. kole evropsko-africké zóny Davis Cupu o postup do baráže. Tehdy v Ostravě zvítězili 3:1 na zápasy. Nyní se pokusí úspěch zopakovat na půdě soupeře.

Program bude vrcholit sobotní čtyřhrou a dalšími dvěma dvouhrami. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Vítěz postoupí do kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce. Poraženého čeká pád do nižšího patra soutěže.