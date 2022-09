Macháč před Davis Cupem: Tlak je zbytečný, tvoříme tým pro finálový turnaj

Macháč figuruje v nominaci společně s Jiřím Lehečkou, Zdeňkem Kolářem a Daliborem Svrčinou. „Je nádherné, že zase vyrůstá nová generace. Jirka i Tomáš stoupají žebříčkem, věřím, že je budou následovat i další. Kluci jsou určitě velkým příslibem do budoucna,“ řekl na online setkání s českými médii trenér Macháče i celého daviscupového týmu Daniel Vacek.

Přitom 21letý Macháč si nedávno prošel složitým obdobím: od konce dubna do začátku května ho limitovalo zranění žeber. „Bohužel, pauzu měl opravdu obrovskou. Než se dal dohromady, tak to trvalo,“ avizoval Vacek. „Tomáš má ale obrovskou chuť hrát a zlepšovat se.“

Což nadějný tenista ukázal hned po návratu. Vyhrál challenger v Polsku, na US Open prošel kvalifikací a minulý týden ve Francii postoupil do semifinále dalšího challengeru. A tak s chutí vyhlíží i Davis Cup.

Se Zdeňkem Kolářem jste do Izraele přiletěli jako poslední z české výpravy, jak jste se zatím stihl aklimatizovat?

Máme se tady krásně. Kurt je skvělý, povrch příjemný a hala nádherná. První trénink byl nad očekávání dobrý, takže zatím stoprocentní spokojenost a těším se na páteční utkání.

Kapitán Jaroslav Navrátil předesílal, že jste mírní favorité. Vnímáte to stejně a cítíte případně i tlak, že se od vás očekává vítězství?

Favorité určitě jsme, jak žebříčkově, tak i herně, ale necítím, že bychom byli pod tlakem. Myslím, že by to byla i škoda, protože zbytečný tlak je vždy nepříjemný. Postupně si tvoříme tým, abychom se příští rok kvalifikovali na finálový turnaj do Madridu, kam tenisovou úrovní patříme.

Jak dobře znáte soupeře z Izraele?

Znám Jišaje Oliela (379. hráč světa), který je jejich jednička. Hrál jsem s ním nedávno v Liberci, byl to můj druhý zápas po zranění (Macháč vyhrál 6:3 a 6:4). Jsme kamarádi, takže když budeme hrát proti sobě, rozhodně to nebude vyhrocený zápas, i když jde o Davis Cup.

O víkendu jste hrál semifinále challengeru ve Francii, jak jste na tom teď zdravotně a fyzicky?

Fyzicky jsem na tom relativně dobře. Zápasů jsem teď sice měl hodně, takže nějaké bolístky mám, ale pokusím se dát dohromady. Formu mám dobrou, což samozřejmě nemusí nutně znamenat vítězství, ale zatím to jde moc dobře, užívám si to.

Nabudil vás tamní turnaj?

Když jsem cestoval do Francie, nevěřil jsem, že tam uhraju tak dobrý výsledek. Přesun z Ameriky byl náročný a zápasů po zranění jsem měl opravdu hodně, za což jsem rád, ale na druhou stranu nebyl žádný čas na odpočinek nebo srovnání úderů. Mrzí mě, že jsem nepřivezl pohár, ale se svým výkonem jsem byl spokojený. Určitě mě to pro Davis Cup nabudilo.

Davis Cup Izrael vs. Česko 16. a 17. září. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. První den nabízí dva singly, druhý začíná deblem a následují zbylé dvě dvouhry. Tým, který jako první získá tři výhry, postoupí do kvalifikace o elitní světovou skupinu v příštím roce.

Váš trenér Dan Vacek říkal, že v Izraeli coby hráč zažil bouřlivou atmosféru. Vy už se ale po Argentině asi nezaleknete velkého a hlasitého zápasu.

V Argentině byla velmi dobrá atmosféra, i když se fandilo proti nám, tak si myslím, že diváci byli féroví. Užil jsem si to a jsem zvědavý, jaké to bude tady.

Od pondělí jste na 109. místě v žebříčku, co to pro vás znamená?

Já jsem se na tu číslovku díval a nevěřil jsem jí, protože po dlouhé pauze jsem se dostal nejvýše, co jsem kdy byl, což jsem rozhodně nečekal. Šanci dostat se do první stovky cítím, což by mě těsně po zranění ani nenapadlo. Ale já jsem upřímně nikdy žebříček moc neřešil, nikdy jsem neměl cíl být třeba do stovky.

Jaký je tedy váš cíl?

Začínat na grandslamech přímo v hlavní soutěži. Když jsem teď hrál kvalifikaci US Open s Boticem (van de Zandschulpem), tak jsem ho málem porazil, i když je žebříčkově o hodně výš než já. Bylo by určitě lepší, kdybych tyto turnaje začínal bez kvalifikace. Myslím, že tenisově na to mám, teď se chci jen zlepšovat a věřím, že body budou přicházet dál.