Kanár, úder mezi nohama i bouře z publika. Jak Lehečka dosáhl na milník

Dvacetiletý Lehečka po zápase zářil spokojeností, cenil si, že na čtvrtý pokus vybojoval premiérovou výhru v Davis Cupu.

„Do kasy asi něco padne, je to jeden z milníků v mé kariéře,“ usmíval se. „Jsem rád, že se mi to podařilo prolomit, i když jsem měl v předchozích případech těžké soupeře,“ připomněl porážky s Nizozemcem Haasem, Britem Norriem a Argentincem Báezem.

Zato s 450. hráčem světa Cukiermanem jste si poradil.

Teď mi los vyšel vstříc, čehož jsem využil. Věděl jsem, že do zápasu vstupuju v roli favorita, takže jsem měl velká očekávání, ale nechtěl jsem si je připouštět. Soupeř dokázal hrát velice dobře a nepříjemně. Hodně míčů byl schopný darovat, ale i zabít, takže jsem rád, že jsem to zvládl.

Bylo klíčové, že jste v prvním setu získal dva brejky a vedl 3:0?

Určitě. První gamy zápasu nebyly vůbec jednoduché, oba jsme se sžívali s podmínkami a že se mi podařilo ho těsně brejknout a utéct mu, aniž by získal game, bylo důležité pro mé sebevědomí. Kdyby se chytil už v polovině prvního setu, tak zápas mohl vypadat úplně jinak.

Od začátku jste hrál ideálně dlouhé údery, pomáhal jste si servisem. Cítil jste se tedy na kurtu dobře?

Už jsme tady trénovali čtyři pět dní, měli jsme dost času si na halu zvyknout. I míče nám sedí, takže mám radost, že jsem to ukázal i v zápase. Byl to důsledek toho, že jsme tady pět dní nelenili, snažili jsme se do toho dostat a sklidili jsme za to ovoce.

V první výměně druhého setu jste zahrál i úder mezi nohama zády k síti. Šlo o krizové řešení, nebo tuto variantu i trénujete?

Rozhodně netrénuju, takhle hraju jen v nouzi. Soupeř zahrál výměnu velice slušně, takže mi už nic jiného nezbylo. Trochu mě mrzí, že jsem nezkusil lob, protože stál u sítě, ale míč byl ode mě tak daleko, že jsem byl rád, že jsem ho na druhou stranu vůbec dostal. A výměnu jsem stejně prohrál.

Druhý set už probíhal o poznání vyrovnaněji, rozhodl jste ho jediným brejkem a třeba za stavu 5:4 jste čelil třem brejkbolům.

Soupeř se zlepšil, přestal tolik chybovat od základní čáry a poslední game byl o nervy. Při brejkbolech jsem třikrát zahrál dobře, jednou mi pomohl on, takže jsem rád, že jsem nemusel do tiebreaku. Na to, že je soupeř žebříčkově hodně nízko, hrál nad svoje možnosti. Sám jsem to zažil, nahoru se hraje vždycky dobře. Naštěstí jsem si počkal na správnou chvíli.

Jak se vám hrálo před třemi tisícovkami nahecovaných diváků?

Na soupeřově půdě to nikdy není příjemné, ale letos jsme si toho vyzkoušeli dost, hráli jsme i v Argentině, takže jsme zhruba věděli, do čeho jdeme. Ale že bude atmosféra až tak bouřlivá, to jsme asi nikdo nečekali. Aréna chvílemi praskala ve švech. Byl to hezký zážitek, ale pro hráče nic příjemného. Každopádně výhra je pak o to cennější.