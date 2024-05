Náhle skončila a zmizela. Giorgiová čelí podezření z daňových úniků i krádeže

Dvaatřicetiletá tenistka záměr odejít z profesionálního tenisu dopředu nikterak nenaznačovala, vyjádřila se k němu až v době, kdy se zpráva rozletěla do světa.

„Jsem moc ráda, že můžu formálně oznámit konec kariéry,“ napsala na sociální sítě.

A k závažným spekulacím kolem své osoby se vyjádřila následovně: „Pravdivé informace naleznete pouze na tomto Instagramu. O mých budoucích plánech se objevilo mnoho nepřesností, takže se těším, až vám poskytnu více informací o úžasných příležitostech, které mám.“

Jenže momentálně se musí zaobírat především vážnými kauzami, které se kolem ní rojí.

Italská média uvádějí, že Giorgiovou vyšetřují tamní finanční úřady kvůli nesrovnalostem v daních a nepřiznaným příjmům. Má se jednat o dluh 464 tisíc eur, což je v přepočtu přes jedenáct milionů korun. Tenistka si za kariéru vydělala 138 milionů korun.

„Camila a její rodina se vypařila. Nikdo se s nimi nedokáže spojit, dokonce ani WTA, která ji chtěla kontaktovat s detaily ohledně konce kariéry,“ psala před pár dny Gazzetta dello Sport.

Právníci tenistky sice vzkázali, že svým koncem se rozhodně neschovává před vyšetřováním, nicméně celá záležitost působí podezřele. Podle zpráv se úřady na Giorgiovou zaměřují už delší dobu.

Vítězka turnaje Masters v Montrealu z roku 2021 navíc čelí vážným obviněním od majitele vily v Calenzanu kousek od Florencie, kde se svou rodinou přebývala. „Nejenže odešli, aniž by zaplatili nájem za šest měsíců, ale taky zmizela polovina nábytku,“ uvedl majitel vily pro list La Repubblica. „Bavíme se o škodě mezi 50 a 100 tisíci eur.“

Tedy zhruba milion dvě stě tisíc až dva a půl milionu korun, jedná se totiž o starodávné a hodnotné vybavení.

„Napsal jsem jejímu otci, že nám aspoň musejí naše věci vrátit zpátky, on odpověděl, že stejně neměly velkou cenu,“ pokračuje majitel vily v líčení.

„Nejspíš zmizeli do zahraničí a už je nikdy neuvidíme. Je to jako nepovedený vtip, mysleli jsme, že jsme v pohodě, když pronajmeme dům známé osobě, sportovkyni s mezinárodním statusem. Ale nemohlo to dopadnout hůř. Nemůžu vědět, kolik Camila dluží státu nebo jestli je to vůbec pravda, ale vím, že dluží nám.“

Giorgiová se s rodinou údajně opravdu skrývá mimo Itálii, hovoří se o Spojených státech či Argentině, odkud pochází její otec Sergio.

Tenistka, jež svých 743 tisíc uživatelů na Instagramu zásobuje mnoha módními příspěvky a fotkami, čelila kontroverzím i ve spojitosti s očkováním proti covidu-19. Na loňském Australian Open vysvětlovala podezření, že falšovala potvrzení o vakcinaci, jednu z dávek dostala od doktorky Daniely Grilloneové, která byla v Itálii zatčena právě za falšování certifikátů.

„Od ní jsem dostala jen jednu dávku, na dalších jsem byla na různých místech,“ sdělila loni v Melbourne. „Jsem klidná, kdybych očkování nesplnila, tak bych sem nemohla dorazit a hrát tenis.“