Plíšková: Když už byla Bára v Londýně, čekali jsme, že dorazí. Pomohla by nám

Češky tak na mistrovství světa družstev v Glasgow končí. Bývalá světová jednička a trojnásobná fedcupová šampionka ve třiceti letech zváží, zda ještě bude pokračovat v reprezentační kariéře.

Jak těžký byl pro vás sobotní večer?

Těžký, no. Ani jsem nechtěla nastoupit. Celý týden jsem se tu cítila blbě. Ale nakonec jsem snad odehrála docela dobrý zápas. Druhý set patřil k těm nejlepším v sezoně a strašně mě mrzí, že jsem se nedostala do třetího.

Ve druhé sadě jste takřka neustále vedla a vypracovala si řadu příležitostí na její zisk, že?

Hrála jsem na velké riziko. Byla jsem lepší a měla šance na 4:0 a 5:1. Je chyba, že jsem je nevyužila. Kdybych jí ještě víc utekla, situace by vypadala jinak. Na pomalejším povrchu se nedá uservírovat celý set. Zvlášť proti hráčce, která je dvanáctá na světě.

Zdálo se, že jste se zdravě naštvala a odbrzdila. Bylo to tak?

Jo, asi jo. Začátek ještě ušel, ale pak mě začala hnát. Nešel mi servis. Viděla jsem, že takhle to nepůjde. Kdybych výměny jenom rozehrávala, dostala bych dvakrát 6:2. Ona se někdy dokáže vyházet, třeba nedávno v New Yorku hrála určitě hůř - a já taky. Což ale nebyl dnešní případ.

Proč se vám vůbec nechtělo na kurt?

Celkově mi to tady nesedlo. Prohrála jsem první zápas, což mě ovlivnilo. Určitě mi neprospělo, že jsem v pátek večer musela do nesmyslného debla (proti Američankám za rozhodnutého stavu). Ale všichni se shodli, že bych proti Belindě nastoupit měla. Tak jsem tam šla. Nakonec jsem ráda, protože jsem ten zápas zvládla docela dobře.

Jak probíhala ta debata o vašem nasazení proti Bencicové?

Ne že bych se bála Belindy. Jen jsem říkala, že Katka (Siniaková) i Maky (Vondroušová) mají lepší formu než já. Ale ony nastoupit nechtěly. Tvrdily, že na ni v minulosti nestačily, i když hrály dobře. Že mám ze všech největší šanci, když předvedu svůj top výkon. Holky se chovaly super, kapitán taky. Vycházeli jsme si vstříc. Ale ten týden byl pro mě fakt náročný. Těším se na turnaje, kde zase budu sama.

Jak velkým problémem bylo, že jste po odstoupení Barbory Krejčíkové zůstaly v sestavě čtyři?

Myslela jsem si, že by se ještě někdo dal povolat. Třeba některá z mladých hráček, která by mohla zaskočit například ve včerejším deblu, který vůbec nic neřešil. Takhle jsme do něj musely já i Muška a druhý den nás čekaly singly v semifinále. Někdy pár maličkostí leccos ovlivní.

Co vás napadlo, když přišla zpráva od Krejčíkové?

Nikdo nečekal, že nám dá vědět na poslední chvíli. Když už byla v Londýně, mysleli jsme si, že za námi dorazí. Vím, jak je náročné dojíždět sezonu až do konce. Ale stačilo by, kdyby tady byla a ulehčila nám třeba tím jedním startem. Takhle se pořád někdo musel šetřit na debla.

Při televizním rozhovoru krátce po mečbolu jste řekla, že zřejmě končíte s reprezentací. Jste pevně rozhodnutá?

Nevím. Všichni se ke mně chovali hezky. Mám ten tým ráda, protože jsem s ním hodně zažila. Ještě se zamyslím a uvidím. Mám čas.