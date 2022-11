Pála o nominaci do semifinále: Těžko může soudit ten, kdo nevidí do šatny

Tentokrát jeho manévry v Emirates Areně v Glasgow nepřinesly úspěch. Změny v sestavě ovšem neudělal z jakéhosi rozmaru. Jen se prostě tentokrát ve skutečnosti nenaplnila kalkulace, na níž se dohodl se zbytkem výpravy.

Situace, v níž se ocitl, byla o hodně spletitější, než se na první pohled mohlo zdát. Na týmu se projevil vražedný program i neúčast Barbory Krejčíkové, která se omluvila vlastně až v průběhu klání. Žádná ze čtyř bojovnic se nenacházela v právě báječném stavu těla i mysli.

Stejně jako loni tak Česko v novém systému mistrovství světa družstev ztroskotalo na Švýcarkách, byť tentokrát až v semifinále.

Co si krátce po bitvě myslíte o volbě singlistek?

Nevyšla. I když šanci dojít k vítězství jsme viděli. Kája Muchová byla proti Golubicové trochu stažená. Je škoda, že nevyrovnala v prvním setu na 4:4, ulevilo by se jí. Na lavičce mi říkala, že ze sebe nedokáže stres setřást. Potřebovala vést, aby z ní spadl. Hru na Golubicovou má. Potřebovala by ale větší zápasovou praxi, která jí letos schází.



A co výběr Plíškové?

Ze začátku jí nešel servis. Postupně se chytila, ve druhé sadě měla setbol a ve skutečnosti měla šancí na jeho získání o hodně víc. Kdyby se utrhla o dva brejky, už by ho dohrála. Chtěli jsme Belindu Bencicovou dostat do stavu 1:1. Mohla znervóznět, prohrát. A ve čtyřhře bychom měli největší šanci.

Nemohla na Golubicovou vyběhnout Vondroušová?

Mohla. Stejně jako loni v Praze, kde ji porazila. Ale moc nevím, jestli by pak vzhledem k potížím s nohou vůbec dokázala nastoupit do čtyřhry.



Donutily vás k nominaci okolnosti?

Ano. A nejen dneska. Byly jsme tu donuceni improvizovat denně. Těsně před prvním utkáním jsme ztratili jednu hráčku a jasný deblový pár. Dvakrát jsme našli cestu, potřetí bohužel ne.



Jak velkou ránou pro vás byla omluvenka od Barbory Krejčíkové?

Nic příjemného to nebylo. Člověk musí zatnout zuby a jet, protože ani jedna z holek nebyla ve zdravotním stavu, ve kterém by si mohla vyskakovat. Jsem rád, že se žádná z nich nezranila.

Kdyby dala Krejčíková vědět dřív, mohli jste povolat třeba Marii Bouzkovou?

Maruška už počítala s koncem sezony. Ale kdybych měl víc času a dal jí vědět, tak by možná přiletěla. Ona jediná přicházela v úvahu, aby pro nás situace byla víc šancovní. Přeci jen je šestadvacátá na světě. S ní bychom získali víc variant do dvouhry. Škoda, měl jsem pocit, že případné finále s Australankami by bylo lehčí než semifinále se Švýcarskem. Rozhodně jsme cítili šanci vyhrát to tu celé.

To by ovšem musely být hráčky v lepším stavu. Vondroušová se po pauze vrhla do náročného programu, Siniaková bleskově přeletěla z Masters.

Byl jsem rád, že se Maky na předchozích turnajích dařilo. Ale pak už toho na ni bylo dost. Katka dorazila až ve středu. Přestože vydrží skoro všechno, přesun na ni nakonec dolehl. Dneska byla nejunavenější ze všech dní. Spala asi do jedné odpoledne. Ta by nemohla hrát s Belindou ani omylem.



Mohl jste Markétě a Kateřině nařídit, aby zvládly dvě partie v jednom dni?

Mohl. Asi by nastoupily. Ale nakonec jsme se společně přiklonili k jinému rozhodnutí. Kája Muchová porazila nedávno Golubicovou v Tallinu, takže… Po porážce se těžko hodnotí. Ale nechali jsme tam všechno.

Karolína Muchová v semifinále Poháru Billie Jean Kingové

Leckoho napadne jednoduchá úvaha: Proč měnit vítěznou sestavu z mače s USA?

Těžko může někdo soudit, když nevidí do šatny. Maky se cítila na jeden zápas. Ale na který? Bolela ji noha, když zaklekávala u bekhendu. Doktorský tým říkal, že potřebuje 14 dní klidu, aby se její stav vylepšil. Kája Muchová přijela nastydlá. Kačku trápilo rameno, ruka. Navíc její styl na Belindu úplně neplatí.



Jak drsný byl program tří mačů za tři dny?

Kdybychom tu začali dřív, zase by nám nestihla doletět Katka z Masters, což by vzhledem k okolnostem byl úplný masakr.



Je nešťastné, že se Turnaj mistryň a BJK Cup skoro překrývají?

Je. Organizace ITF a WTA se musí líp domluvit. Navíc nám nepomohlo, že se v pátek pozdě večer musela hrát zbytečná čtyřhra s Američankami. Obě Káji šly na kurt, ačkoliv nechtěly. Dostali jsme se do hotelu pozdě.



Ovlivnila tahle nelogická povinnost v semifinále Muchovou s Plíškovou?

Myslím, že ovlivnila. Holky usínaly pozdě, protože některé chtěly vědět, jestli budou druhý den hrát. Musíme se třeba i v tomhle poučit. V budoucnosti prostě někdy s rozhodnutím počkáme do rána.

Karolína Plíšková servíruje během semifinále Turnaje Billie Jean Kingové

BJK Cup podruhé vrcholil turnajem 12 týmů. Co je pro vás na něm nejzapeklitější?

Přál bych si, aby tu bylo víc diváků, i když nás čeští fanoušci povzbuzovali zdatně. Další věci jsou organizační. Třeba režim trénování na několika kurtech. Není tolik času. A nebo to určování nominace hned po vítězství na druhý den.



V minulé dekádě váš soubor triumfoval skoro pořád. Od roku 2018 ovšem Česko nezvítězilo. Skončila už doba hojnosti?

Když se podíváte na žebříček WTA, tak naše holky bývaly výš. Přesto si myslím, že můžeme na pohár útočit každý rok. Ale taky si musíme připustit, že vždycky se to nepovede. Vidíme, že nám dozrávají další vynikající hráčky. Já bych se budoucnosti nebál.