BJK Cup jsem chtěla hrát, snad na mě nezanevřou, přeje si Krejčíková

Zápasů za rok 2022 - v singlu i v deblu - odehrála Barbora Krejčíková devětasedmdesát, o osmnáct méně než o rok dřív při průlomu do absolutní světové špičky. Sezonu jí letos protkala zranění, a s jedním z nich se potýká i v době, kdy se chystá zahájit přípravu na příští rok.

„Zápěstí se zlepšuje, za což jsem ráda, ale ještě to není dobré. Ještě pořád tam mám zánět, který jsem tam měla a který mi nedovolil dohrát sezonu tak, jak jsem si přála. Léčím ho a v bližší době proto neplánuji hrát tenis.

Začátek příští sezony stihnete?

Doufám, že ano, ale do budoucnosti nevidím. Přála bych si, aby se zranění hojilo dobře, a já abych byla připravena naskočit v lednu v Austrálii. Mám za sebou dovolenou v Karibiku, o víkendu se chystám do Emirátů na kondiční přípravu a potom se uvidí. Vyjdeme z toho, jak bude příprava probíhat. Předběžně jsme plánovali začít turnajem v Adelaide, když všechno půjde dobře.

Na českých kurtech, třeba při halové extralize, se nepředstavíte?

Určitě ne, protože se hraje před vánoci a to já ještě vůbec neplánuji naplno trénovat. Budeme s trenérem (Alešem Kartusem) hrát z koše a jen po chvílích, ruce ještě nechám při kondiční přípravě volno. Doktor mi doporučil, že ji zatěžovat nemám.

Není to ruka, v níž držíte raketu. Při čem vás zranění zlobí?

Hlavně když hraji bekhend, při nárazu míče o raketu.

Není to vaše první zranění letos, dlouho jste laborovala s loktem. Stal se z vás za uplynulý rok odborník na lidské tělo a jeho neduhy?

Je pravda, že si věci hodně studuji, a když mě něco bolí, snažím se to hodně vnímat. Chci být schopna doktorovi říct, jak se cítím, a popsat mu, co se děje, aby přesně věděl, co mě trápí.

Rok Barbory Krejčíkové Ve dvouhře sezonu zahájila na 2. místě žebříčku WTA, uzavírá ji na 21. příčce. Získala dva tituly a její zápasová bilance je 25:15. Za největší singlový úspěch považuje titul z turnaje v Ostravě.Ve čtyřhře je Krejčíková na 3. místě žebříčku. S Kateřinou Siniakovou vybojovaly tři tituly (na Australian Open, ve Wimbledonu a na US Open) a zahrály si finále Turnaje mistryň.

Jak dlouho jste neměla raketu v ruce?

Od posledního zápasu na Turnaji mistryň (na začátku listopadu) jsem nehrála.

Vynechala jste i finále Billie Jean King Cupu v Glasgow, což vzbudilo všemožné reakce včetně zklamání ve zbytku českého týmu. Jak se to celé seběhlo?

Hrozně jsem chtěla hrát, vždycky ráda reprezentuji, ať to byla olympiáda nebo loni BJK Cup v Praze. I dřív jsem týmové soutěže za Česko ráda hrála. Bohužel letos to nebylo možné, protože jsem se zranila, a doktoři mi řekli, že to nemám dál pokoušet, abych zase neriskovala dlouhou pauzu. Po jarním zranění lokte se bojím, dávám na sebe větší pozor, jsem víc opatrná. Nechci zase vypadnout na tři nebo čtyři měsíce. Vím, jak dlouho trvalo, než jsem se vrátila do formy, chtěla bych hrát dobře a to bez zdraví nejde.

Kdy padl verdikt, že BJK Cup hrát nebudete?

Během návratu z Turnaje mistryň v Londýně. Během letu jsem si ještě myslela, že by to mohlo jít, pak ale přišly výsledky vyšetření. Poslala jsem je doktorům i do Glasgow, a řešili jsme, jestli je to hratelné, nebo ne. Řekli mi, že ne.

Rozhodovala jste se i pod vlivem konce minulé sezony, který jste měla doslova brutální a zřejmě jste na velkou zátěž letos doplatila?

Loni se mi na turnajích dařilo, hrála jsem jich hodně až do konce v singlu i v deblu, a samozřejmě jsem za to byla ráda. Pauza však potom byla moc krátká, do toho jsem v prosinci byla nemocná, a nebylo to optimální. V únoru mi tělo řeklo: hele, zastav. Chtělo pauzu.

Barbora Krejčíková na setkání s novináři 2. prosince 2022 prozradila své plány na přelom roku a začátek nové sezony.

A vy jste k tomu přihlédla letos.

Už jsem to víceméně řekla. Období, během kterého jsem nemohla hrát, bylo velmi náročné. Sledovala jsem turnaje, já jsem na nich nebyla a z toho mi bylo smutno. Pak jsem se hrozně těšila, až zase budu hrát tenis, ale nedařilo se mi, vypadla jsem ze zápasového rytmu. Všechno trvalo déle. To mě opakovaně utvrdilo v tom, že zdraví je přednější.

Zbytek týmu na BJK Cupu neskrýval překvapení, že v Glasgow hrát nebudete. Vyčetl vám to někdo?

Konkrétně mně nikdo nic neřekl. Když jsem to oznamovala kapitánu Pálovi, byl u toho i pan profesor Kolář, a oba to pochopili. Řekli, že to respektují, že jim je to líto, ale to mně bylo taky. Popřála jsem jim, ať se jim daří, že tým mají silný i beze mě. Snad budu jejich součástí příště, snad na mě nezanevřou.

Je formát finále týmové soutěže na konci dlouhého roku, kdy je každý utahaný a leckdo i zraněný, šťastný?

Mně se starý formát Fed Cupu líbil víc než tento. Víc se mi líbilo, když se hrálo doma a venku, provázela to obrovská atmosféra. Zažila jsem ji letos na turnaji v Ostravě, kde se to všechno sešlo. Považuji to za lepší než hrát na jednom místě. Když jsem holky sledovala v televizi a fandila jsem jim, tak jsem moc fanoušků kolem neviděla. Postrádalo to atmosféru, která mě jako dítě tolik bavila, když jsem se chodila dívat. To byly nezapomenutelné zážitky.

Jaký za sebou vlastně máte rok?

Hodnotím ho pozitivně. Začala jsem ho velice dobře, v Austrálii jsem měla dobré výsledky. Bohužel jsem se pak zranila, skoro na čtyři měsíce jsem byla pryč. I když se mi pak nedařilo dostat se zpátky do formy v singlu, pořád tam byl debl, získávala jsem herní praxi a konec sezony se zase povedl dobře. Tam jsem se už chytala. Přes trable, které jsem měla, tedy sezonu hodnotím kladně. Po té loňské snové bylo strašně těžké všechno z roku 2021 obhájit.

Budete na sebe v roce 2023 opatrnější?

Musím o tom ještě mluvit s trenérem, ale už teď můžu říct, že program přizpůsobíme, abych toho neodehrála tolik a abych byla všude dobře připravená. Turnaje si budu víc vybírat.

Týká se to i čtyřhry s Kateřinou Siniakovou?

Předpokládám, že se domluvíme, že budeme hrát míň turnajů. V deblu budu chtít pokračovat, protože mě baví, daří se nám v něm. Ale omezíme ho. Všechno v příští sezoně hrát nebudu.