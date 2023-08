Krejčíková se trápí. Není úplně fit. Postrádá pohodu, radost, kouče i výhry

Do její zasmušilé tváře se promítají nevítané pocity. Zklamání, naštvání i kapka bezradnosti. Předloňská šampionka Roland Garros a únorová vítězka nabitého klání v Dubaji tápe.

Projevují se na ní následky zranění kotníku z Wimbledonu. Zatím nenašla nástupce kouče Kartuse, jehož na jaře po dlouhé spolupráci propustila.

A když už si v úterý vybojovala šanci na obrat v nepříznivém plynutí událostí, když v tiebreaku druhého setu vedla 3:2... Natropila pár nevynucených chyb a prohrála 4:6, 6:7.

Po zranění ve Wimbledonu máte bilanci 0-3. Co vám nejvíc chybí?

Z mého pohledu byl toto asi nejlepší zápas od doby, co jsem v Londýně skrečovala. Přijde mi, že se lepším. Ale v důležitých momentech, když mám šanci odskočit, míče neuhrávám a otáčí se to proti mně.

Dává vám naději zdejší - byť nedotažené - povstání?

Chci tuhle bídu zlomit, dělám pro to všechno. Snažím se pořádně trénovat, v zápase makám do posledního míče. Jo, chyběl kousek a mohla jsem utkání otočit.

Jak zásadní byly nakonec problémy s pochroumanou nohou?

Byla docela špatná a ještě není úplně stoprocentní. Ale nemůžu říct, že mě omezuje, jen ji stále musím tejpovat. Snažila jsem se pauzu po Wimbledonu co nejvíc zkrátit. Chtěla jsem co nejdřív naskočit zpět, protože návrat vždycky zabere nějaký čas.

Jaká je situace na trenérské frontě? Tady jste s kamarádem Pavlem Motlem.

Tak vyvíjí se… Hlavně musím být zdravá a být v pohodě i mimo kurt. Musím mít z tenisu radost. Všechny tyto věci jsem v poslední době postrádala. Zatím nemám žádného vyhlédnutého trenéra, protože jsem řešila zranění kotníku, pak jsem odletěla do Ameriky, snažila se co nejrychleji naskočit a trénovat tak, jako když jsem hrála svůj nejlepší tenis.

US Open 2023 příloha iDNES.cz

Je těžké někoho sehnat v rozjeté sezoně?

Především si potřebujete s druhým člověkem sednout. Musí to mezi vámi fungovat na kurtu i mimo něj. Je těžké najít správnou osobu. Tady jsem s Pavlem, se kterým se znám dlouho. Poprosila jsem ho, aby by mi teď vypomohl.

Jste dvanáctá na světě, kdekdo se diví, když vás na grandslamu doprovází jen kamarád.

Tak ať mi lidi někoho doporučí, pokud vědí, s kým se mám připravovat. Veřejnost bude mít vždycky nějaký názor. Ale stejně záleží na výsledcích. Když budu jezdit po turnajích s kamarádem a bude se mi dařit, nikdo to řešit nebude.

Barbora Krejčíková ukončila tažení newyorským grandslamem hned v prvním kole.

Působíte sklesle. Trápí vás i něco, co se přímo netýká vašeho povolání?

Je to kombinace věcí, které se v mém životě za poslední dobu udály. Promítají se i do tenisu. Ale nechám si je pro sebe.