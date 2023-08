Děsivý pád, podlomený kotník. Vondroušová vyvázla s odřeným loktem

New York (Od našeho zpravodaje) - Mohla to být dosti zrádná partie s velice neobvykle hrající rivalkou. Tenistka Markéta Vondroušová ovšem na prahu US Open nezaváhala a Korejku Han Na-le spláchla 6:3, 6:0. Wimbledonská vítězka tak své fanoušky nejvíc vystrašila karambolem při dobíhání míčku.