ONLINE: Na US Open hrají Nosková a Bouzková, ukáže se i Vondroušová

Nosková před US Open předvedla solidní výkony, na turnaji ve Varšavě prošla do čtvrtfinále, na domácím podniku v Praze dokonce do finále a po postupu do osmifinále v Cincinnati vylepšila žebříčkové maximum na 41. příčku. Navíc zapsala cenný skalp, když porazila krajanku Petru Kvitovou. I proto chce zaútočit na premiérový postup do druhého kola newyorského grandslamu, loni při debutu nestačila na Bouzkovou.

S o patnáct let starší Madison Brengleovou se nikdy předtím neutkala, podle postavení v pořadí má šanci domácí tenistku, která se pohybuje mimo elitní stovku, porazit. Američanka navíc v průběhu letošní sezony zaznamenala jen šest výher v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, jediná čtvrtfinále sbírala na podnicích ITF. Na US Open se dvakrát dostala do třetího kola.

Bouzková proti divoké kartě

Uzavírá skupinku šesti nasazených Češek, v New Yorku plní roli turnajové jednatřicítky. Na začátku roku se výsledkově trápila, ve Wimbledonu však došla až do osmifinále, ve kterém nestačila na pozdější šampionku Vondroušovou. Mezi šestnáct nejlepších se znovu probila na akci v Montrealu a o týden později v Cincinnati, kde zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:0. Čtvrtfinále s krajankou Muchovou však skrečovala.

Účastní se už sedmého US Open, jen loni se dostala do druhého kola. Letos na úvod čelí domácí divoké kartě Ashlyn Kruegerové, jež se zatím nikdy nepodívala do první stovky pořadí. Devatenáctiletá Američanka si newyorský grandslam zahraje potřetí, v předchozích dvou letech ukončila své počínání v prvním kole.

Nejvýše nasazená Češka jasnou favoritkou

Na oblíbené antuce vypadla během Roland Garros už ve druhém kole, na trávě však senzačně triumfovala a uzmula wimbledonskou trofej. Na generálkách v zámoří si vyzkoušela osmifinále v Montrealu a čtvrtfinále v Cincinnati. Vondroušová se rovněž v žebříčku posunula na životní deváté místo, a proto na US Open patří k největším favoritkám. Stejnou pozici má i v prvním kole, do kterého jí los určil jednatřicetiletou kvalifikantku Han Na-le.

Korejka aktuálně zaujímá až 241. pozici žebříčku, jejím maximem je 149. příčka. Na okruhu WTA se nikdy plně neprosadila, kvalifikací US Open prošla do hlavní soutěže poprvé z pěti pokusů. Jedinou předchozí účast na grandslamech absolvovala díky divoké kartě na Australian Open v roce 2020.

V akci i trápící se Plíšková

Sezonu sice začala nadějně, když postoupila do čtvrtfinále Australian Open i tisícovky v Dubaji, od té doby se ale herně trápí. Na posledních osmi turnajích zaznamenala jen dvě výhry, na předchozích dvou grandslamech vypadla hned v prvním kole. V Paříži prohrála se Sloane Stephensovou a ve Wimbledonu dokonce s kvalifikantkou a 225. ženou pořadí Natalijí Stevanovičovou.

Na US Open vyzve další kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou, se kterou se nikdy předtím neutkala. Plíšková na posledních sedmi newyorských grandslamech postoupila pětkrát minimálně do čtvrtfinále, v roce 2016 si zahrála o titul. Proti Rumunce by při optimální formě měla být favoritkou. Těsně před turnajem se podruhé rozloučila s trenérem Saschou Bajinem.

Druhá deblová šampionka ve dvouhře

Krejčíková je na turnaji nasazenou dvanáctkou. Letos zaznamenala nejlepší formu na únorovém podniku v Dubaji, kde si ve finále poradila se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Poslední dobou se však herně hledá, ve Wimbledonu skrečovala ve druhém kole, z domácího turnaje v Praze se kvůli zranění odhlásila a v Cincinnati i Clevelandu vypadla hned v prvním kole.

Spravit chuť si bude chtít proti 76. hráčce světa Lucii Bronzettiové. Italka rovněž nezažívá nejlepší období, zahrála si sice finále na travnatém povrchu v Bad Homburgu, nicméně přechod na severoamerické betony se jí příliš nevydařil.

Poslední akce Strýcové

Má před sebou poslední turnaj v bohaté tenisové kariéře. Při svém letošním rozlučkovém turné získala překvapivě titul ve wimbledonské čtyřhře, vyhrála zatím tři z deseti singlových zápasů. Na US Open se ve dvouhře nejdál dostala do třetího kola, poprvé si zde zahrála už v roce 2002. Do Ameriky se vrací po čtyřleté pauze, naposledy se s turnajem loučila už v prvním kole.

Letos v něm vyzve osmatřicetiletou Kaiu Kanepiovou, která na loňském Australian Open zaskočila například světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a Šwiatekovou donutila ke třísetové bitvě. Letos se představila na turnaji v pražské Stromovce, kde vypadla v osmifinále.