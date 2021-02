Tenisový zázrak z Vladikavkazu: Snažím se tvářit, že nejsem překvapený

Nabízelo se spoustu jednodušších řešení: stát se třeba trenérem, úplně změnit obor. Ne a ne prorazit, navíc si před čtyřmi lety vážně poranil koleno a několik měsíců byl úplně ze hry. Ve sportovně pokročilém věku vršil jen trpké porážky - na devíti grandslamech jeho snaha vždy skončila v kvalifikaci.

Ale desátý pokus, to je jiná.

„Nikdy nevíte, co se může přihodit. Byla to vážně dlouhá cesta, ale odvedl jsem spoustu práce a najednou se to stalo tady,“ říká Karacev. „Pokud mi tady vyjmenováváte rekordy, které jsem překonal, toužím rovnou vytvořit další. Soustředím se na probíhající turnaj, ne na minulost.“

Pak ovšem obratem zažertoval: „Jestli jsem sám překvapen? Snažím se to nedávat najevo.“

Stal se prvním grandslamovým kvalifikantem od roku 1996, co při debutu v hlavní soutěži došel až do čtvrtfinále; ve 4. kole mu po pětisetovém nerváku musel gratulovat Felix Auger-Aliassime. Vyskočí z druhé stovky do elitní šedesátky, ještě loni se přitom nevešel ani mezi 250 nejlepších na žebříčku.

To je průlom!

„Od zranění jsem nemohl dlouho nabrat sebevědomí,“ přiznával pro web ATP - a zdůraznil, jak mu minulý rok pomohlo rozehrát se na challengerech v Česku. Vrstvy hlušiny jsou pryč. Diamant září. Vždyť při ATP Cupu o něm hvězdný krajan Daniil Medveděv říkal: „Byl naše tajná zbraň pro dvouhru, myslím to naprosto vážně.“

Proč tak soudil, to Karacev nejlépe předvedl ve 3. kole proti drobnému, leč skvělému Argentinci Schwartzmanovi. Tohle ani nebylo bombardování, spíš nonstop kobercové nálety. Karacev na vítězné míče vyhrál grandiózním poměrem 50-5!

„Padesát winnerů, to je opravdu hodně. Předváděl úchvatný tenis,“ poklonil se poražený.

A rodák z Vladivostoku neslevuje. „Konečně,“ chechtal se na tiskové konferenci, když mu jeden z tázajících připomněl, že ještě při ATP Cupu při setkáních s novináři jen mlčel, neboť slovo dostávali daleko slavnější Rusové Medveděv a Andrej Rubljov.

Ti jsou na Australian Open nasazenou čtyřkou a sedmičkou, nyní mezi elitu směřuje další zástupce široširé země, reprezentant kavkazské oblasti.

„Jsem za kluky samozřejmě šťastný. Měli jsme skvělou generaci v 90. letech, po Maratovi s Kafelnikovem přišla díra, ale teď se nám daří, snad to bude pokračovat,“ popřál jim Karacev hodně štěstí do pondělních osmifinále. „Často se potkáváme, v šatně nebo na obědě pokecáme.“

Už jako rovný s rovným. Karacevovi vyhovuje rychlý melbournský beton, sám se ostatně charakterizuje takto: „Vyznávám agresivní styl, co nejvíc. To znamená dělový servis a pak co nejrychleji ukončit výměnu; žádné dlouhé pobíhání u základní čáry.“

Ve čtvrtfinále to pozná Grigor Dimitrov - soupeř sice zkušenější a věhlasnějšího renomé, pro Karaceva v současné formě ale jistě ne nepřekonatelná překážka.