Kovová kyčel, železná vůle. Murray zase našel sám sebe

„A celou dobu jsem fandila Andymu, i když prohrával už 0:2 na sety a ve třetím to s ním nebylo dobré,“ líčila. „Miluju jeho zaťatost a bojovnost. Sama vím, jaké to je být dole, vracet se po zranění. Jaké to je, když vás odepisují. Ohromně kurážný triumf. Jsem za něj tak ráda!“

Už kvůli mikropříběhu z 1. kola US Open je fajn, že se grandslam vůbec rozeběhl. Sir Andy Murray, ctěný šampion a velká postava tenisu 21. století, měl namále, s Japoncem Nišiokou výrazně ztrácel. Ale muž s kovovou kyčlí ukázal vpravdě železnou vůli. Vyškrábal se ze stavu 0:2 na sety k vítězství. Celý bolavý, s tělem zničeným šichtou trvající skoro čtyři a tři čtvrtě hodiny.

Ale tak šťastný...

„Jsem hrdý. Mám za sebou natolik dlouhý mač, o jakém jsem si ještě nedávno myslel, že ho už nikdy nebudu schopný odehrát,“ uvedl. „Necítím žádnou pulzující bolest v kyčli, budu se moci v klidu vyspat. Můj život je mnohem kvalitnější, moje nálada obecně lepší.“

Všechno je otázka úhlu pohledu: podobný průběh by ho pár let zpátky uvrhl do chmurných úvah, proč zbytečně ztratil síly v 1. kole.

Jenže od operačního zákroku, kterým sice ohrozil další kariéru, ale zbavil se chronického utrpení, vidí Murray tenis poněkud jinak.

Že má ve vitríně trofej šampiona Wimbledonu a US Open? Že si na krk věšel olympijské zlato, ovládl Turnaj mistrů a roky v bitvách rovného s rovnými trápil polobohy Federera, Nadala, Djokoviče?

Co bylo, bylo. Teď je třeba radovat se z přítomnosti.

„Po zápase mě zavalily emoce,“ přiznal. „Když jsem viděl v šatně na mobilu zprávy od rodiny, přátel, týmu... Tihle lidi si se mnou prošli všechna těžká období a upřímně netuším, kdo z nás všech tehdy opravdu věřil, že se můžu jednou vrátit a vyhrávat takováto utkání.“

Je prakticky jisté, že při podobném průběhu by se publikum energicky postavilo na jeho stranu; takový příběh, když se padlý šampion jako rek drápe ze dna vzhůru, koho by to nestrhlo! Jenže v roce 2020 jsou jedinými diváky na centrkurtu ostatní hráčky a hráči, rozeseti v lóžích. Aspoň ti pomohli: „Je fajn, když se navzájem podpoříme.“

US Open 2020 Speciální příloha iDNES.cz

Jako další ho čeká dvacetiletý Felix Auger Aliassime. Není sporu, že fyzicky bude převaha na jeho straně, zvlášť když Murray sám netušil, jak moc řehole z 1. kola poznamená jeho svaly a klouby pro další dny.

„Ale Andyho nedostalo k výhře tělo, nýbrž srdce,“ pronesl Tim Henman, jeho předchůdce v roli britské tenisové jedničky. „Jak už to u velkých bojovníků chodí, i když jim jednotlivé aspekty třeba nefungují, dokážou si najít cestu. Andy to zase jednou předvedl.“

Pochybám i bolesti navzdory.

„Posledním grandslamem, na kterém jsem si nemusel každý den zoufat nad stavem kyčle, bylo Roland Garros 2017. Od té doby jsem odehrál pár dalších, ale to už jsem na kurtu nebyl já,“ říká Murray. „Teď sice nejsem tak rychlý jako dřív, pořád se ovšem dokážu rvát.“

Natolik dobře, že ani Serenu Williamsovou nijak nesoužilo, když si musela pár hodin počkat.