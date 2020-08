Od bídy v tréninku ke skalpu světové sedmičky. Pořád mám touhu vítězit, hlásí Murray

„Jsem spokojený, že se mi podařilo porazit špičkového hráče poté, co jsem tak dlouhou dobu nehrál,“ radoval se Murray, v současnosti světový tenista číslo 134, na pozápasové tiskové konferenci.

Trojnásobný grandslamový vítěz v podstatě pořádně nehrál od konce roku 2017, kdy jej ochromilo zranění kyčle. Loni v lednu na Australian Open přiznal, že jej bolest limituje i v každodenním životě, o dalším pokračování kariéry hovořil skepticky.

Po více než roce a půl a úspěšné operaci je ale vše jinak.

ZPRAVODAJSTVÍ ze třetího dne turnaje v New Yorku

Murray na prvním turnaji po obnovení sezony v New Yorku v prvním kole přemohl o jedenáct let mladšího Američana Francese Tiafoeho, poté zaskočil i jeho vrstevníka Zvereva, světovou sedmičku porazil 6:3, 3:6 a 7:5.

„První set byl ode mě na vysoké úrovni, trefoval jsem míče čistě, dobře jsem se hýbal, fungovala i taktika,“ ohlížel se za svou první výhrou nad příslušníkem elitní desítky žebříčku od roku 2017 spokojený Murray.

„V průběhu zápasu sice přišly momenty, kdy to tak dobré nebylo, nicméně je dobré znamení, když dokážete porazit někoho z první desítky žebříčku, a přitom nehrajete svůj nejlepší tenis.“

Bývalá světová jednička přitom nadějně rozehraný zápas málem ztratila. Ve třetím setu vedla už 4:1, její německý protivník ale šňůrou čtyř gamů obrátil na 5:4 ve svůj prospěch, a dokonce podával na vítězství.

Murray však na returnu uspěl a získal koncovku ve svůj prospěch.

„Udělal jsem pár velkých chyb, přestal jsem se hýbat,“ hledá příčiny výpadku. „Svou roli mohly hrát i nervy, stejně jako únava. A také určitá zrezivělost, přece jen jsem nehrál vyrovnaný zápas s tak dobrým hráčem velmi dlouho.“

Jeho odhodlání ale během této doby nezmizelo.

„Stále mám v sobě touhu vyhrávat zápasy, soutěžit a dostávat ze sebe to nejlepší. Myslím, že až to jednou zmizí, bude na čase to zabalit.“

Takový okamžik zatím rozhodně nenastal, a tak Murray s chutí přijímá pozici postrachu favoritů nejen z řad nastupující generace. I když jak sám přiznává, ani nečekal, že se mu v ostrých zápasech povede tak dobře.

„V zápasech na tréninku i v přípravě na turnaj mě všichni drtili, stejně jako když jsem hrál tréninkové sety a zápasy ještě doma. Nemohl jsem vyhrát jediný,“ líčí s úsměvem. „Ale na tréninku v podstatě nezáleží, důležité je, jak se vám vede v opravdovém duelu na kurtu.“

Na newyorských dvorcích si Murray dosud počínal znamenitě a v noci z úterý na středu bude chtít na povedené výkony navázat. V boji o postup do čtvrtfinále se střetne s Kanaďanem Milosem Raonicem.

„Uvidím, jak se budu cítit, očekávám, že budu unavený, ale budu se snažit do toho znovu jít naplno,“ hlásí Brit. „Určitě dostanu dobrou představu, jak na tom mé tělo je.“

A pokud vyšle pozitivní signály, nemusí se Murray bát ani blížícího US Open a možných pětisetových zápasů.