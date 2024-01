Místo grandslamů soud? Zverev podruhé čelí obvinění z napadení ženy

Až na to, že Němec zároveň čelí závažnému obvinění z fyzického napadení bývalé přítelkyně. Navíc ne poprvé. Jenže teď mu hrozí až pět let vězení, o jeho osudu bude letos rozhodovat soud. A to v době, kdy by měl bojovat na antukovém Roland Garros a travnatém Wimbledonu. A především se připravovat na obhajobu olympijského zlata.

Už loni v listopadu mu soud udělil pokutu v přepočtu jedenáct milionů korun, proti čemuž se 26letý tenista odvolal. Rozsudek padne po osmi sezeních, která se uskuteční v rozmezí 31. května až 19. července 2024.

Zverev k soudu osobně nemusí, může se však stát, že bude v době grandslamů kvůli výpovědi přece jen předvolán. Z fyzického napadení ho obvinila bývalá přítelkyně Brenda Pateaová, se kterou má Zverev malou dceru. Už v době těhotenství spolu však neudržovali kontakt.

Pateaová uvedla, že ji tenista během jedné z hádek hodil na zeď a škrtil. Její výpověď zveřejnily německé noviny Süddeutsche Zeitung, které byly později nuceny článek stáhnout. „Je to blbost,“ komentoval situaci Zverev, přičemž doslovná citace by se dala přeložit mnohem ostřejším slovem. „Každý, kdo má aspoň polostandardní úroveň IQ, ví, o čem to celé je.“

Pateaová ale není jediná, kdo takovou zkušenost se Zverevem popsal. Podobnou příhodu předtím líčila i jiná tenistova bývalá přítelkyně Olga Šarypovová, kterou Zverev údajně bil a dusil polštářem. Před US Open 2019 měla Šarypovová utéct z hotelu a později se kvůli fyzickému i duševnímu týrání dokonce pokusit o sebevraždu.

Německý tenista Alexander Zverev v duelu s Dominikem Köpferem v 1. kole Australian Open.

Patnáctiměsíční vyšetřování však nepřineslo dostatek důkazů a případ byl loni v lednu uzavřen.

Rovněž mužská tenisová asociace ATP nenalezla důvody k zahájení disciplinárního řízení. Zverev tak může dál objíždět turnaje a zářit na tenisových kurtech. Ve třetím kole Australian Open se mu rýsuje duel s českou jedničkou Jiřím Lehečkou.

„Není dobré, že hráč, který čelí tak závažnému obvinění, je bez omezení vyzdvihován a promován,“ myslí si ženská světová jednička Iga Šwiateková. „Ale nejsem člověk, který by měl tento případ jakkoliv soudit.“

Další kontroverzi v dění kolem Zvereva vzbudil Netflix, který mu věnoval celou epizodu tenisového dokumentu Break Point, ve 46 minut dlouhém díle ale nepadne o závažném obvinění jediná zmínka.

Epizoda místo toho vypráví o německém tenistovi jako o navrátilci s nedokončenou misí. V záběrech vyzdvihuje jeho agresivní hru a nezdolné ego. Jednoduše řečeno, dokonalé PR pro někoho, kdo potřebuje očistit jméno.

Samozřejmě že dokud nebude jasno, musí se u Zvereva ctít presumpce neviny. ATP už se však učí, jak s podobnými případy příště pracovat. „Musíme být obezřetnější,“ sdělil generální ředitel Massimo Calvelli.