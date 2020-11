Peklo se Sašou. Až příliš bouřlivé Zverevovo soukromí

Do tuhých bitev na kurtech se nakřáplá psychika často promítá. A tak není divu, že úžasně nadaný Alexander Zverev ve třiadvaceti stále nenaplnil předpovědi mnoha znalců, kteří v něm v minulosti spatřovali hlavního vyzývatele tří králů: Federera, Nadala a Djokoviče.

Nelze vyloučit, že možná až příliš pestrý soukromý život rozptyluje soustředění německého čahouna na jeho povolání. Společenské časopisy a deníky léta ochotně plní stránky příběhy jeho avantýr, což u populárních sportovců přirozeně ještě nemusí znamenat pohromu.

V posledních týdnech ovšem na veřejnost prosákly zprávy, které pravděpodobně zásadněji narušily Zverevovu koncentraci na práci.

Bývalá přítelkyně Brenda Pateaová oznámila, že s ním čeká dítě. Prohlásila, že se o něj hodlá starat sama. Dala zřetelně najevo, že se „Sašou“ nechce mít nic společného. Ještě méně příjemná musí být pro světovou sedmičku zpověď někdejší partnerky Olgy Šarypovové, která jej veřejně obvinila z tělesného i duševního týrání.

V rozhovoru pro internetovou stránku The Racquet Magazine dopodrobna vyprávěla znepokojující až děsivé příhody.

Tvrdí, že ji Zverev bil do obličeje, praštil jí hlavou o stěnu, dusil ji polštářem. Líčí, jak před ním bosa uprchla z newyorského hotelu na ulici a nechala se kamarádem odvézt do jeho bytu v New Jersey.

Dokonce se údajně pokusila o sebevraždu. O měsíce trvajícím „peklu se Sašou“ se rozhodla mluvit jen s novináři, nikoliv s policií, byť popsala jednání naplňující skutkovou podstatu několika trestných činů. Nemíní se s ním soudit ani o náhradu škody: „Nic od něj nechci.“

Vypovídá, aby povzbudila jiné ženy, strádající v obdobných situacích. Reportérovi též představila svědky svého útěku.

Zverev, jenž tento týden hraje na turnaji v Paříži, se k výrokům svých „ex“ vyjádřil jen přes Instagram, zjevně po poradě s manažery a právníky. Napsal, že se na potomka těší a rád se o něj postará.

A že si Šarypovová vymýšlí: „Nařčení prostě nejsou pravdivá, jsem z nich velice smutný.“

S oběma slečnami se prý chystá usmířit. Zřejmě doufá, že se bouře přežene. Vždyť by se v ohrožení mohla ocitnout nejen jeho pověst a kariéra.

Každopádně se zdá, že jej osobní nezralost brzdí v profesionálním rozletu. Vždyť pořádně nevyužil ani služby uctívaného kouče Ivana Lendla, jehož se mu povedlo najmout. Po roce se kvůli zákulisním neshodám rozžehnali.

„Některým věcem, které chtěl Ivan v jeho práci měnit, Saša neporozuměl a nepřijal je za své,“ řekl legendární Boris Becker, Zverevův krajan. „Je ještě mladý. Hoši dnes dospívají později než my.“

Zverevovi fanoušci věří, že mladík s ruskými předky dostává rozum. Že jej teď pouze dohánějí hříchy minulosti. Vždyť se v září pod vedením nového trenéra Davida Ferrera protloukl až do finále US Open a v říjnu v Kolíně nad Rýnem vyhrál dva halové turnaje za sebou.

Jen jestli není na proměnu pozdě.