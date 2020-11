Nemám úroveň, hraju tak zle, stěžoval si Medveděv ženě. Pak konečně ožil

7:58

Dobře věděl, že loňskou sezonu, v níž dobyl čtyři turnajové trofeje a prostřílel se do finále US Open, bude těžko vylepšovat. Ale že do listopadu ani z jedné z deseti akcí nepřivezl titul? To je pro Daniila Medveděva bídná vizitka. Ruský tenista však nevýrazný rok dokázal na poslední chvíli zachránit, blýskl se triumfem na ATP Masters 1000 v Paříži.