Oslaben kašlem a horečkou. Hrát jsem vůbec neměl, uznal nemocný Zverev

Přílišná snaha za každou cenu nastoupit k utkání s italským mladíkem Jannikem Sinnerem se Zverevovi vymstila.

Němec neuspěl po setech 3:6, 3:6, 6:4 a 3:6, kvůli zdravotním komplikacím ani nemohl předvést optimální výkon. „Nejsem v nejlepším fyzickém stavu a myslím, že to mělo na zápas vliv,“ přiznal.

Sedmý hráč světa ale především ukázal lehkovážné jednání.

V době koronavirové krize vyrazil na kurt se symptomy, které jsou právě pro nemoc covid-19 typické. Organizátoři sdělili agentuře Reuters, že Zverev měl všechny své testy negativní, poslední ale absolvoval 29. září.

Sám tenista na tuto otázku při online setkání s novináři, během nějž měl nasazenou roušku, odvětit odmítl.

„Nemáte šanci dostat odpověď.“

Místo toho vysvětloval, kdy se jeho stav zhoršil: „Onemocněl jsem po zápase ve třetím kole, nemohu normálně dýchat, jak můžete podle mého hlasu slyšet. Také jsem měl horečku 38 stupňů.“

Tím, že za těchto okolností vůbec do areálu přijel, Zverev porušil zdravotní a bezpečností protokol turnaje, který volá po smyslu pro povinnost a zodpovědnost. Při zápase kašlal a vzal si i pilulku, svůj zdravotní stav navíc neprobral s pořadateli.

„Neměl jsem hrát,“ litoval. „Rozehrál jsem se a doufal jsem v třísetové vítězství nebo tak něco, ale od začátku jsem věděl, že to nebude snadné.“

Ani ve stoprocentní kondici by jistě Němec neměl s 19letým Sinnerem lehké pořízení, Ital na kurtu skvěle demonstroval, že patří mezí největší tenisové talenty.

„Hrál dobře, ale já nic nepředvedl. Jen jsem vracel míč do kurtu a nechal jsem ho dělat, co chtěl,“ okomentoval zápas Zverev. „Je dost jednoduché mlátit do míče tak tvrdě, když mu to dovolím.“

A jak zápas vnímal Sinner?

Nečekaný čtvrtfinalista pařížského grandslamu si po utkání nechtěl kazit radost spekulacemi o soupeřově zdravotním stavu.

„Není pozitivní nebo tak něco. Testovali nás mnohokrát, a navíc jsme ani nebyli tak blízko od sebe, vždy jsme měli odstup,“ připomněl Ital. „Nemyslím si, že v příštích dnech dostanu horečku. Alespoň v to doufám.“