Krejčíková: Škoda prohry. Ale už vím, že můžu hrát i s těmi nejlepšími

Když přicházela ve větrné pařížské neděli na kurt v zimní bundě s kapucí, připomínala pomalu horolezkyni. Do dalšího výškového tábora už se ale Krejčíkové vystoupat nepodařilo. Rvala se, ovládla první sadu, jenže s přibývajícím časem začala dominovat Argentinka.

I tak postup do 4. kola grandslamu znamená pro deblovou specialistku něco mimořádného. Na prize money vydělala přes pět milionů korun - a přínos pro její sebedůvěru snad ani vyčíslit nejde.

ZPRAVODAJSTVÍ Krejčíková v Paříži na čtvrtfinále nedosáhla

Hrála jste největší duel kariéry, bylo těžké nepodlehnout jeho důležitosti?

Myslím, že se mi podařilo vzít to jako každý jiný zápas, nijak extra nervózní jsem nebyla, podle toho i vypadal ten první set. Jasně jsem ji přehrávala, hrála jsem líp. Druhý a třetí set už to bylo těžké.

Co se změnilo?

Chytila se, začala hrát líp a podmínky byly pro mě asi ne úplně dobré tím, jak ona liftuje a hraje vysoké přeliftované míče; sedělo jí to víc, líp jí to padalo k lajnám. Taky jsem, myslím, ztratila timing - a už se to sem mnou vezlo. Snažila jsem se najít nějakou cestu, ale moc jich tam nebylo. Proto to tak dopadlo.

Jak se ve vás perou pocity z prohraného duelu na celkově výborném turnaji?

Mám velkou radost, že jsem ve 4. kole, je to obrovský úspěch. I když jsem teď zklamaná, protože nějaké šance jsem měla a nebyla to hráčka, co by se nedala porazit. Ale celkově to beru tak, že jsem si tady splnila hodně, hodně věcí. Konečně jsem se dostala do té - jak jen to říct hezky - hloupé stovky, teď budu taková klidnější. Předtím jsem se kvůli stovce nervovala, snad to bude lepší. Těším se na další turnaje a sezony.

Kolik sebevědomí jste tu natankovala?

Určitě mi to ukázalo, že na to mám. Že můžu hrát i se světovýma holkama. A co si z toho budu hlavně hodně chtít vzít, to je extra motivace ještě víc makat, pracovat na sobě, pořád se zlepšovat. Snažit se prokousávat skrz zápasy a turnaje, hrát pořád líp a líp.

Porazila vás kvalifikantka, ve čtvrtfinále jsou už dvě. Čím to?

Myslím, že všechny holky, co tu hrají kvalifikace, jsou extra motivované. Kvalifikace je strašně těžká, každý se chce na grandslam dostat, je to finanční vysvobození i psychická pomoc. Důkaz, že na to mají, že můžou hrát i proti nejlepším. Proto jsou dravé, namotivované.

V singlu jste skončila, ale s Kateřinou Siniakovou dál hrajete čtyřhru. Jak jste na tom se silami?

Cítila jsem se celkem dobře, až během zápasu jsem začínala být hodně unavená, ve třetím setu mě začaly bolet záda a trochu noha. Ale výsledek to nijak extra neovlivnilo, máte tam adrenalin, snažíte se odehrát každý míč. Budu se snažit dát trochu do kupy, abych byla ready na debla. Turnaj neskončil, budeme chtít ještě nějaké kolo připsat.