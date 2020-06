Djokoviče hájí jeho blízcí. Za celé fiasko s koronavirem prý může Dimitrov

Vítěz Turnaje mistrů z roku 2017 Dimitrov byl prvním z účastníků Djokovičovy charitativní akce, jenž v neděli oznámil, že se nakazil koronavirem. Bulhar hrál předminulý týden v Bělehradě i minulý týden v Zadaru. Po něm informovali o svém pozitivním testu Chorvat Borna Čorič, Srb Viktor Troicki a nakonec v úterý i sám organizátor akce Djokovič.



Ivaniševič listu New York Times řekl, že není jasné, zda se Dimitrov nakazil právě na Djokovičově akci. Do Bělehradu přiletěl z Los Angeles a předtím, než se vydal na další zastávku do Zadaru, vrátil se do rodného Bulharska. „Přijel ve středu a měl problémy s loktem,“ uvedl Ivaniševič.

Na celkovou nevolnost si Dimitrov podle bývalého wimbledonského vítěze poprvé stěžoval v pátek. V sobotu ale stejně nastoupil k prvnímu zápasu proti Čoričovi, druhý duel už ale odřekl a odjel domů do Monaka. O den později oznámil pozitivní test a akce v chorvatském letovisku byla předčasně ukončena.

Podle Djokovičova otce Srdjana je Dimitrov hlavním viníkem celého fiaska. „Proč k tomu všemu došlo? Ten člověk už přijel nakažený kdoví odkud. Nenechal se tady testovat, nechal se testovat někde jinde... Naší celé rodině, Srbsku i Chorvatsku způsobil velkou škodu,“ řekl Sdrjan Djokovič deníku Kurir.



Exhibiční Adria Tour s charitativním podtextem byla od prvních dnů kritizována za to, že její účastníci nedodržovali základní hygienická opatření. Hrálo se před plným hledištěm, hráči při doprovodných akcích neměli odstupy, o ochraně úst a nosu nemluvě. Djokovič a jeho organizační tým se bránili tím, že dodržují nařízení místních orgánů.

Světové tenisové jedničky se zastala i trenérská legenda Nikola Pilič, jenž dovedl jako kapitán Djokovičovo Srbsko v roce 2010 k triumfu v Davis Cupu. „Samozřejmě nebylo všechno perfektní. Muselo tam být opravdu 4000 lidí? Neměli testovat intenzivněji? Ale není správné dělat z Novaka jediného viníka, to je dost laciné. Všichni ostatní hráči se toho ochotně zúčastnili,“ řekl bývalý úspěšný tenista a kouč.

Djokovičova série turnajů byla jednou z neoficiálních tenisových akcí, jež se konají v době přerušení profesionální sezony. Ta by se měla rozběhnout za necelé dva měsíce a 31. srpna by mělo v New Yorku před prázdnými tribunami začít grandslamové US Open. Očekává se, že po „koronavirové“ Adria Tour budou hygienická opatření na turnajích ještě přísnější, než bylo původně avizováno.