Po Djokovičovi i Jokič. Koronavirus se šíří mezi srbskými hvězdami

Djokoviče s Jokičem a Jankovičem spojuje jedna basketbalová exhibice. Rozlučka klubu Mega Bemax Bělehrad s trenérem Dejanem Milojevičem svedla 11. června řadu srbských sportovních hvězd dohromady.

S koronavirem si v tu chvíli nikdo hlavu nedělal.

To přišlo až později.

Jako první byl coby pacient identifikován Nikola Jankovič z Partizanu Bělehrad, koronavirus mu objevili minulý týden před odletem na dovolenou.

Teď se k němu připojil Djokovič a podle informací novinářů Adriana Wojnarowského a Briana Windhorsta z ESPN onemocněl také Jokič. Pivotman podle nich nemá závažnější potíže a pokud u toho zůstane, v příštím týdnu by mohl zamířit přes oceán. V klubu ho před zapojením do tréninku povinně čeká vyšetření srdce.

Štěstím v neštěstí je, že multimilionovou hvězdu Denveru poslali do karantény ještě v Srbsku. V případě Jokičova návratu do Ameriky by mohlo dojít snad i k ohrožení restartu sezony NBA, zatím plánovaného na 30. července. To kdyby se virus rozšířil po týmu Nuggets.

Jeden z nejlepších podkošových hráčů současnosti se přitom na zbytek sezony poctivě přichystal. Ze zveřejněných fotek je jasné, že Jokič zhubl několik kilogramů - hovoří se dokonce o 20 - a je ve formě.

Původně měl Jokič do Ameriky přicestovat do 15. června, stejně jako ostatní hráči, kteří se během pauzy vydali do sých domovů. Pobyt v rodném Somboru si však neplánovaně o dva týdny prodloužil.

Nikola Jokič se 11. června představil o několik kilogramů lehčí:

V basketbalovém Denveru už jednu vlnu nemoci pamatují, v březnu organizace informovala o nakažených ve svých řadách. V minulém týdnu se také trenér Mike Malone svěřil, že mu lékaři v krvi objevili stopy po covidu-19. Klub je coby třetí v pořadí Západní konference řazen do širšího okruhu favoritů na titul.

Podle zdrojů The Arizona Republic se s koronavirem potýkají také dva nejmenovaní hráči Phoenix Suns, klub přerušil své tréninky v Arizona Veterans Memorial Coliseum.