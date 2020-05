Závodit může i více než stovka lidí, startovat se však musí ve vlnách

Vláda v pátek rozhodla, že v rámci uvolňování opatření proti šíření koronaviru bude moci od 11. května sportovat současně až 100 lidí a bude možné pořádat soutěže. Sportovci nebudou muset mít roušky. Šatny a sprchy zůstanou uzavřené, povoleno bude používání toalet.



Představitelé sportovních akcí pro veřejnost se v úterý sešli s odborným týmem epidemiologa Rastislava Maďara.

„Potvrdili nám, že od pondělí 11. května, kdy přijde další vlna uvolňování, budeme moct pořádat běhy po sto osobách. V pěti vlnách, když dokážeme zařídit, aby se lidi nepotkali, jsme schopní uskutečnit závod pro pět set lidí,“ řekl Tesař, který je zároveň pořadatelem seriálu Běhej lesy nebo Jizerské padesátky.

„Oni apelovali na to, že musíme naše běžce poučit, aby se závodu neúčastnili, pokud by se necítili dobře, a aby měli respekt k případným rodinným příslušníkům, kteří spadají do rizikové skupiny. Domluvili jsme se, že by závodníci měli v prostorách startu sportovní tunel na krk nebo roušku,“ doplnil Tesař.

Už v pondělí tak mohou začít závody, které budou schopné tyto požadavky splnit.

„Co se týká našich závodů, například seriálu Běhej lesy, počítáme, že bychom pravděpodobně začali v červnu,“ řekl Tesař a upozornil, že 25. května má nastat další fáze uvolňování. „Když to půjde dobře a první vlna nepřinese nic dramatického, číslo startujících se určitě násobně navýší, takže jich bude dvě stě nebo pět set,“ odhadl Tesař.