Zachráněný jubilant. 130. Velká pardubická bude i ta nejtišší

„Místo koní přijely tanky, místo jezdců automatčíci a místo delegátů chovatelského kongresu generálové,“ prohlásil tehdy Karel Plesnivý, ředitel Státního závodiště.

Letos nad Velkou pardubickou hrozba zrušení visela znovu. Do maximálního počtu 130 osob, povoleného v rámci nouzového stavu profesionálním sportovním akcím, by se určitě nevešla.

Až výjimka, kterou jí při splnění přísných podmínek udělila hlavní hygienička Jarmila Rážová, dostih zachránila. Tedy alespoň prozatím, pokud páteční zpřísnění opatření v podání ministra Prymuly nerozhodne jinak. Byť se zrušení na poslední chvíli zdá nepravděpodobné.

Bartoš obhájce neosedlá

V současnosti platí: na 56 hektarech závodiště se smí v neděli pohybovat maximálně 400 osob. Pouze za splnění těchto podmínek mohl být dostih zachráněn. Jubilejní 130. Velká pardubická však bude každopádně v historii tou nejtišší.

Trať dlouhá 6 900 metrů, 31 překážek, slavný Taxis a inventář dostihu v osobě trenéra Josefa Váni, to vše zůstane stejné jako obvykle.

Ale jinak?

Tradičních 30 tisíc diváků? Tentokrát ani jeden.

Dotace pět milionů korun? Ne, v době covidové byla snížena na tři miliony (nejméně za 23 let), a i přesto očekávají organizátoři mnohamilionové ztráty.

Občerstvení v areálu? Rozhodně ne. Ti, kterým bylo povoleno vstoupit, dostávají mailem instrukce: „Vezměte si s sebou svačinu.“ Den bude dlouhý, první z deseti dostihů má začít v 10.30, vyvrcholení v podobě Velké pardubické až v 16.40.

Ani početné suity majitelů koní doprovázených svými rodinnými příslušníky a přáteli se letos neobjeví. Ke každému startujícímu koni organizátoři povolí jen 1 řidiče přepravujícího koně, 1 vodiče, 1 trenéra a 1 majitele. Policie u vjezdu má podle jmenného seznamu kontrolovat každé auto, které se pokusí vjet do areálu. Bude zakázán shluk více než 10 osob v prostorách stájí a více než 20 osob venku. I u dráhy musí přítomné osoby nosit roušky.

„Na tribunu, která běžně slouží pro majitele a trenéry koní, pustíme jen trenéry, jejichž koně právě poběží na dráze,“ informoval Českou televizi Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku.

Josef Bartoš bude kvůli „klukovině“ v Pardubicích chybět.

Neobjeví se ani žádní zahraniční koně s výjimkou jednoho slovenského. A chybět bude i muž, jenž loni s desetiletým ryzákem Theofilem oslavoval vítězství, žokej Josef Bartoš. Jedné z legend Velké pardubické start nezakázali hygienici, nýbrž ortopedové.

Koncem září vyhrál Bartoš s L’Estranem prestižní Gran Premio v Meranu, ale když napodoboval vítězný skok ze sedla Frankieho Dettoriho, natrhl si meniskus a musel na operaci. „Klukovina,“ vyčinil si.

Trenér Váňa se snažil pro desetiletého ryzáka najít náhradního žokeje v zahraničí, jenže neuspěl. Sáhl tedy po Janu Odložilovi. Osmadvacetiletý jezdec dosáhl loni na 50. vítězství a získal titul žokeje, letos poprvé vyhrál dostih 1. kategorie.

„Původně jsme byli domluvení, že Theofila místo Pepy Bartoše pojede James Reveley, je to anglán a podle mě nejchytřejší žokej v Evropě. Bohužel má v neděli nějaké povinnosti, tak se do Pardubic podívat nemůže. Situaci jsme vyřešili tím, že jsme ho dali Čendovi Odložilovi, protože ho dříve jezdil a svým způsobem ho zná,“ konstatoval Váňa. V loňské sezoně jej Odložil sedlal při vítězství v Ceně Peruána.

Faltejsek o šesté vítězství

Na startu má být v poli 18 koní včetně tří, kteří v minulosti dostih vyhráli: Ribelino (2015), No Time To Lose (2017) a Tzigane du Berlais (2018). S ním se žokej Jan Faltejsek pokusí o své šesté vítězství, kterým by se přiblížil k absolutnímu rekordu osmi triumfů Josefa Váni.

Jan Faltejsek jako vítěz Velké slušovické steeplechase

Podle bookmakerů se mezi tři největší favority řadí také Hegnus s žokejem Lukášem Matuským.

A pozor, poprvé po šesti letech je do Velké pardubické přihlášena žena. Veronika Škvařilová-Řezáčová by byla osmou v historii.

Co na tom, že osedlá outsidera All Scatera. Podobně jako u její předchůdkyně Martiny Růžičkové by i pouhé proběhnutí cílem znamenalo splnění obrovského snu.