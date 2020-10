Žokej Bartoš je po operaci kolena, Velkou pardubickou nestihne

Slavný překážkový dostih by se měl jet v neděli 11. října. Ve středu 7. října ve 13:00 se sejde představenstvo Dostihového spolku a rozhodne, zda vůbec bude možné Velkou pardubickou vzhledem k omezením kvůli koronaviru pořádat.



Bartoš si koleno zranil při oslavách po úspěchu v Itálii, kde vyhrál s L’Estranem největší tamní dostih Gran Premio v Meranu. S nohou musel na operaci.

„Dopadla dobře, měl jsem tam úlomek chrupavky, je natržený meniskus. Takže to vyčistili, teď to musím rozcvičit a dostat se do formy. Ale do Velké to nebude. To už je jisté, je za deset dní a tohle vypadá na tři týdny,“ řekl Bartoš deníku Sport.

Devětatřicetiletý Bartoš loni vyhrál Velkou pardubickou potřetí v kariéře. Poprvé se radoval s Decent Fellowem v roce 2006 a o dva roky později se Sixteen.