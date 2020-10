Ať naprší, přeje si jezdec Kocman před Velkou pardubickou

Tu letošní pojede v sedle koně No Time To Lose, který v roce 2017 vyhrál na těžkém blátivém podkladu s žokejem Janem Kratochvílem.

„Jezdit vítěze Velké, o tom se mi ani nesnilo. Samozřejmě se těším a přeju si, aby ještě zapršelo, klidně i víc,“ říká v narážce na valachovo tři roky staré vítězství Kocman.

Letošní sezona je pro něj zlomová. Nejen trenér Josef Váňa, ale i ostatní majitelé mu dali důvěru, která ho vynesla na aktuální osmé místo v šampionátu překážkových jezdců. „Jsem rád, že si na mě pan Váňa vzpomněl, i když je to na úkor jeho prvních žokejů, kteří byli v sezoně zranění, za tu šanci mu děkuji,“ říká Kocman.

Na podmračené nedělní počasí s deštěm se těší. Zvyšuje to totiž šance jeho koně. „Kdyby ještě před dostihem trochu sprchlo, vůbec bych se nezlobil, je to bláťák na bláto,“ říká Kocman o jedenáctiletém koni, který právě na takovém podkladu umí vítězit. Ostatně jeho stálý žokej Jan Kratochvíl vypadal tehdy v cíli jako cyklokrosový závodník - do obličeje mu přes bláto příliš vidět nebylo.

I vzhledem k valachovu věku a opotřebovanějším nohám si přeje měkčí dráhu, na níž pohybový aparát koně tolik netrpí, a riziko zranění je tak nižší.

Sám bude brát za úspěch dotované pořadí, tedy dostat se do cíle do 7. místa. Pro Kocmana, který má na kontě aktuálně 35 vítězství, je 130. edice Velké třetím pokusem uspět. V roce 2012 skončil dvanáctý s klisnou Sisi Merble, o tři roky později spadl na Taxisu z Nebria. Tímto startem překoná svého letos pětaosmdesátiletého dědečka, který jel Velkou dvakrát.

„Jednou jsem skončil osmý ze 17 a podruhé jsem musel zastavit koně u Velkých zahrádek. Zranil si nohu a nemohl jsem pokračovat. Lotos byl ale výtečný skokan, škoda, že to nevyšlo,“ vzpomínal před dvěma lety na své účinkování ve slavném dostihu Jiří Kocman.