Parádní chrudimský obrat. Vyčerpání ani moc nebolí, říká Koudelka

Aby ne: Východočeši prohrávali v patnácté minutě už 0:3 a po rozporuplném výkonu z Prahy (taktéž porážka od Sparty 0:3) to vypadalo, že český velikán by mohl v semifinále ztrácet už dvě utkání, jenže se v pravou chvíli projevilo právě to, že Chrudim dlouhá léta vládne českému futsalu. Dokázala vyrovnat a zvítězila 6:4 po prodloužení.

„Osobně jsem si sáhl hodně na dno a nejen já,“ řekl po duelu vyčerpaný univerzál Era-Packu Tomáš Koudelka v rozhovoru pro oficiální kanály soutěže. Zároveň však jedním dechem dodal: „Když se ale takový zápas vyhraje a má sladký konec, tolik to nebolí. Budeme mít dost času na regeneraci.“

Ve třicáté minutě utkání Sparta vedla 4:2, jenže pak se rozběhla minuta číslo třicet sedm... V její desáté vteřině nejprve svým druhým gólem snížil Bagatini a za dalších deset vteřin vyrovnal právě Koudelka. „Když jsme vyrovnali, věřil jsem, že to zvládneme. Neřekl bych, že Sparta byla nějak zlomená, ale její sebevědomí šlo trochu dolů. Když vedla o dvě branky, tak jsme měli hlavy dole zase my, byl to hodně vyrovnaný zápas,“ líčil střelec čtvrtého gólu domácích.

V prodloužení Východočechy za vyrovnáním série nasměroval Slováček a gólový účet podtrhl znovu Koudelka, pro kterého poslední gól zápasu znamenal hattrick.

Jestli měla Chrudim v nadstavbě více sil než soupeř, to si Koudelka netroufne odhadovat. „Nevím, takhle ze hřiště se mi to těžko hodnotí. Netuším na kolik hráčů hrála Sparta, ale náš trenér to začal stahovat, střídali jsme po jednom... Možná, že to rozhodlo, mně se hrálo dobře,“ říká.

Daleko klíčovější pro něj i pro celou Chrudim byl ovšem fakt, že stav série je 1:1. „V semifinále se potkaly obrovsky silné týmy. Tentokrát se to přiklonilo k nám, ale stejně tak mohla vyhrát Sparta,“ uvědomuje si Koudelka. K důležitému domácímu úspěchu podle něj pomohli i fanoušci, kteří znovu vyprodali chrudimskou halu.

„Atmosféra byla fantastická, taková na jakou jsme zvyklí z finále. Výkonem v Praze jsme fanoušky možná zklamali a byli smutní, takže jsme se trochu báli, jestli nás přijdou podpořit. Ale klobouk dolů před nimi,“ děkuje Koudelka.

Právě do Prahy na Podvinný mlýn se teď série znovu přestěhuje.

„To, co jsme minule v Praze předvedli, nebylo vhodné. Musíme si trochu promluvit, jak k tomu přistoupit,“ velí Koudelka.

Třetí semifinále je na programu 10. května od 20 hodin.

„S minulým výkonem tam nemá ani cenu jezdit. Pokud však budeme hrát to, co doma, tak se nemáme čeho bát a můžeme vést 2:1,“ věří Koudelka. V takovém případě by pak mohl Era-Pack zavřít sérii 15. května ve 20.00 v Chrudimi.