Proti Spartě. Čeká nás futsal se vším všudy, těší se v Chrudimi

„Ale celou sezonu se na tahle utkání play off, jež jsou hodně fyzicky náročná a jdou rychle za sebou, připravujeme. To by mohla být naše výhoda. Uděláme maximum, abychom ze semifinále postoupili dál,“ předesílá.

Chrudim poprvé po mnoha letech bitvu o finále neotevře před vlastním publikem; v základní části totiž skončila až třetí, zatímco celek z hlavního města druhý.

„Začínat doma je asi lepší, na druhou stranu jsme v sezoně měli spoustu dobrých zápasů venku,“ připomíná Drozd. „Musíme se s tím popasovat, je to realita, teď už to nezměníme. Je potřeba v Praze dobře začít.“

Aby komplikací v cestě přes druhé kolo vyřazovací části nebylo málo, letošní Sparta podle něho disponuje nejnašlapanějším kádrem za poslední roky.

„Mají výborné individuality, spoustu českých reprezentantů,“ upozorňuje Drozd. „Myslím, že ta série bude velmi vyrovnaná. Jejich přednost je určitě útok, dávají hodně branek. Na druhou stranu jich dostávají víc jak my. My zase máme asi nejlepší obranu,“ srovnává.

Pro východočeské příznivce futsalu je nadcházející semifinále zajímavé i tím, že v brance Sparty letos nastupuje Choceňák Libor Gerčák, dlouholetý základní kámen vysokomýtského Nejzbachu.

„Co jsem koukal, s Vahym (dalším reprezentantem Ondřejem Vahalou) se mezi tyčemi rovnoměrně střídají. Oba jsou kvalitní, oba umějí nohou a mají výborné výhozy. Géra (Gerčák) je má milimetrové, na to se budeme muset připravit,“ říká Drozd. Ovšem hned dodává: „Ale nepředpokládám, že by Sparta využívala nějaké dlouhé nebo nakopávané míče. To byla specialita Vysokého Mýta. Tohle bude futsal se vším všudy, bude se hrát po zemi a bude to pěkné pro diváky,“ věří.

Chrudimský Era-Pack by měl být po čtvrtfinále s Olympikem Mělník, jež vyhrál s přehledem 3:0 na zápasy, v plné síle.