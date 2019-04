Kouč chrudimských futsalistů: Loni jsme v play off hráli lépe venku

Do dnešního úvodního čtvrtfinále proti Olympiku Mělník (od 20.15 v chrudimské sokolovně) však půjdou dokonce až ze třetí. A taky s bídnou šňůrou zápasů v nohách: v posledních třech kolech doma remizovali se Slavií (3:3), prohráli v Praze na Spartě (2:3) i na palubovce lídra z Teplic (1:2). Mimo jiné je proto zřejmé, že pokud z prvního kola play off postoupí dál trio hlavních favoritů, Chrudimští semifinále nuceně otevřou venku...

„Je to komplikace, to bez debat,“ připustil kouč Conde na klubových stránkách chrudimského Era-Packu. „Cesta k titulu však stále není uzavřena. Čeká nás víc zápasů na venkovních hřištích, ale myslím si, že hrajeme stejně, ať už doma, nebo venku. Když si vzpomenu na zápasy loňského play off, lepší zápasy jsme odehráli právě na hřištích soupeřů,“ přemítal.

Před sérií se šestým Mělníkem, jenž základní část završil prohrou 6:9 na Slavii, Conde zároveň zdůraznil, že jeho hráči musejí přidat především v předbrankovém prostoru, aby vylepšili hubený střelecký účet z nedávné doby.

„Ale není to jen o gólech,“ podotkl Conde. „Kromě posledního zápasu jsme si šance vypracovali; jeden míč, který by spadl do sítě, mohl úplně všechno změnit. Nemůžeme hru rozdělovat na útočnou a obrannou zónu, souvisí spolu. Dali jsme šest gólů, a dostali osm. To je pro tým, který má průměr okolo jednoho inkasovaného gólu na zápas, strašně hodně,“ řekl.