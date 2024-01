Tlak se vyplatil. Futsalisté Chrudimi mají nad rivalem výhodu

„První poločas jsme neodehráli úplně nejlépe a Plzeň v něm měla na můj vkus až moc šancí,“ uvedl po posledním triumfu pro klubový web FK Chrudim Matěj Slováček, kapitán mužstva.

„V kabině jsme si řekli, že do druhého musíme nastoupit úplně jinak, začít hrát agresivně a tlačit se víc do branky, což nakonec přineslo své ovoce. Nastříleli jsme rychlé góly, a přestože se na to soupeř snažil zareagovat power play, my ji dokázali ubránit,“ kvitoval futsalista.

Chrudim aktuálně vede tabulku se 33 body a Plzeň je s 27 až třetí za pražskou Slavií, zároveň má však jeden zápas v záloze a Slavii nyní čeká supertěžké dvojkolo právě v Plzni a doma s Chrudimí.