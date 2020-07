Zápasnice Bledá ovládla i finále. Po třetím vítězství ale potřebovala lékaře

Underground - finále Česko vs. Slovensko Ostatní výsledky: V dalších utkáních uspěl Matouš Kohout nad Ronaldem Paradaiserem (do 80 kg), trenér Reinders měl hned čtyřnásobnou radost, neboť kromě Bledé v kategorii do 61 kilogramů ovládli své váhovky také jeho další svěřenci Tadeáš Růžička (70 kg, porazil Marca Nováka) a Daniel Škvor (100 kg, porazil Ivana Barteka), v doplňkovém duelu vyhrál i jeho Jan Malach nad Štefanem Mészárosem. Šampion Oktagonu do 77 kilogramů David Kozma vyhrál „exhibici“ nad Milanem Kratochvílou, Magda Šormová uspěla nad Eliškou Pelechovou a Sebastián Fapšo nad Jakubem Bahníkem. Celý večer začalo vítězství Andrease Čehovského nad Jakubem Dohnalem a Zdeňka Polívky nad Danielem Hromkem.